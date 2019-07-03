Новый BMW X6 получил светящуюся решетку радиатора

Компания BMW рассекретила купе-кроссовер X6 нового поколения. Модель немного увеличилась в размерах, получила обновленный дизайн с элементами от купе 8 серии, а также впервые в истории — светящуюся решетку радиатора.

Новый BMW X6 построен на той же платформе, что и X5 (G05) — Cluster Architecture (CLAR), которая дебютировала на «семерке» в 2015 году. Купе-кроссовер на 26 миллиметров длиннее предшественника, на 15 шире и на шесть миллиметров ниже. Колесная база у машины увеличились на 42 миллиметра, а центр тяжести сместился вниз, что положительно сказалось на управляемости и маневренности.

Впервые на модели BMW в качестве опции доступна подсветка решетки радиатора. Она активируется либо при отпирании кроссовера, либо принудительно. Фары «в базе» — светодиодные, а за лазерно-люминофорные BMW Laserlight, бьющие на 500 метров, придется доплачивать. Задние фонари в стиле новой «восьмерки» тоже на светодиодах.

Для BMW X6 предложено несколько пакетов дооснащения. В состав M Sport войдет адаптивная M-подвеска с активным электромеханическим стабилизатором и подруливающими задники колесами, электронноуправляемый задний дифференциал, спортивная выхлопная система, руль M Sport и опциональный декор интерьера из углепластика. Набор Offroad — это пневмоподвеска с возможностью регулировки дорожного просвета в диапазоне 80 миллиметров, блокировка заднего дифференциала и четыре внедорожных режима работы управляющей электроники.

Пока анонсированы четыре версии кроссовера — все с полным приводом и восьмидиапазонным «автоматом». Базовая xDrive30d оснащена трехлитровым дизелем мощностью 265 сил и 620 Нм момента, xDrive40i — рядной «шестеркой» с отдачей 340 сил и 450 Нм момента, а M50d — 400-сильный дизелем. Топовый вариант M50i — это 4.4 V8, выдающий 530 сил и 750 Нм крутящего момента. Такая машины разгоняется до первой «сотни» за 4,3 секунды — на 0,1 секунды медленнее прежнего X6 M.

Собирать новый X6 будут за заводе BMW в Спартанберге, штат Южная Каролина. На этом предприятии уже налажено производство X3, X4, X5 и флагманского X7.