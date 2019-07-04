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Tesla Model 3 прошла краш-тест с рекордным результатом 

Авторамблер + ещё 6 3 часа назад
Фото: Авторамблер
Электрокар Илона Маска занял первое место в краш-тесте Euro NCAP и сместил с пьедестала предыдущего рекордсмена по оценке работы активных систем безопасности. Это был первый краш-тест, который Model 3 прошла в Европе.
Безопасность водителя и взрослых пассажиров в Model 3 была оценена в 96%, пассажиров-детей — в 86%, а пешеходов и велосипедистов — в 74%.
Отмечается, что за пассивную безопасность Tesla получила хорошие оценки, но не рекордные — здесь ее опередила Skoda Skala, набравшая соответственно 97%, 87% и 81%.
А вот активные системы безопасности заслужили особую похвалу независимой организации. За работу ассистента удержания в полосе, помощника при ускорении и экстренном торможении и другую «электронику» Model 3 получила 94%.
Для сравнения, до «Теслы» лучшим в Европе по этому показателю был кроссовер Citröen C5 Aircross, набравший только 82%.
Напомним, что в июне «Автостат» зафиксировал резкий рост спроса на электромобили в России. На третьем месте среди самых востребованных оказалась Tesla, но не с Model 3, а с кроссовером Model X, которых за первые пять месяцев 2019 года было продано 12 шт. Model 3 за тот же период купили дважды.
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Бортжурнал , Tesla , Skoda , Tesla Model 3
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