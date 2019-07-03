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Новый Kia Sorento замечен на Нюрбургринге 

Car.ru 3 часа назад
Фото: car.ru
Автомобильные фотошпионы подбросили в сеть интернет порцию новых фото с дорожных испытаний на трассе в Нюрбургринге. Речь идет о свежей версии модели Kia Sorento.
Первый снимки были опубликованы около месяца назад. С тех пор испытуемый образец избавился от массивных фальшпанелей с боков. Но камуфляж до сих пор покрывает весь кузов новинки. Поэтому рассмотреть что-то конкретное вряд ли получится.
Вероятнее всего, внешне новинка будет не особо отличаться от предыдущей версии. По крайней мере, формы кузова останутся узнаваемыми.
car.ru
Есть, однако, информация, что обсуждаемая модель будет производиться на новом шасси. Также ожидаются перемены в силовой линейке нового Kia Sorento. Ходят даже слухи, что свежая версия будет оснащаться в том числе и гибридными агрегатами.
Согласно официальной информации, презентация новинки состоится в 2020 году.
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Бортжурнал , Kia , Kia Sorento
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