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Hyundai представил новый двигатель с «плавными» клапанами 

Авторамблер 2 часа назад
Фото: Авторамблер
Система изменение фаз газораспределения в трактовке корейцев позволит улучшить динамику на 4%, снизить потребление топлива на 5% и вредные выбросы на 12%.
Технология CVVD (continuously variable valve duration) плавного изменения длительности открытия клапанов, которую применят на новом 1,6-литровом наддувном двигателе семейства Smartstream, отличается от многочисленных систем с фазовращателями в частности тем, что в ней клапаны дольше открыты на низких оборотах и улучшают экономичность снижая сопротивление сжатию. На более высоких оборотах клапаны закрываются быстрее в самом начале такта сжатия и тем самым позволяют получить дополнительную тягу и динамику.
На этом интересные особенности двигателя Smartstream не заканчиваются. У него будет система рециркуляции отработавших газов со сниженным сопротивлением для охлаждения камеры сгорания и уменьшения содержания оксидов азота. Кроме того, упоминается система управления температурными режимами, позволяющая быстро прогреть или охладить агрегат для достижения оптимальных параметров.
Smartstream будет выдавать 180 л.с. и 265 Нм. Одним из первых его носителей станет Hyundai Sonata — модификация с новым двигателем ожидается в конце 2019 года. Напомним, что, согласно планам, озвученным в 2017 году, к 2022-му в линейку Smart Stream войдет десять бензиновых двигателей. Ожидаются также электромоторы, водородные электрохимические генераторы и силовые установки для plug-in гибридов.
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Бортжурнал , Hyundai , Hyundai Sonata
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