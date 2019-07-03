Hyundai представил новый двигатель с «плавными» клапанами

Система изменение фаз газораспределения в трактовке корейцев позволит улучшить динамику на 4%, снизить потребление топлива на 5% и вредные выбросы на 12%.

Технология CVVD (continuously variable valve duration) плавного изменения длительности открытия клапанов, которую применят на новом 1,6-литровом наддувном двигателе семейства Smartstream, отличается от многочисленных систем с фазовращателями в частности тем, что в ней клапаны дольше открыты на низких оборотах и улучшают экономичность снижая сопротивление сжатию. На более высоких оборотах клапаны закрываются быстрее в самом начале такта сжатия и тем самым позволяют получить дополнительную тягу и динамику.

На этом интересные особенности двигателя Smartstream не заканчиваются. У него будет система рециркуляции отработавших газов со сниженным сопротивлением для охлаждения камеры сгорания и уменьшения содержания оксидов азота. Кроме того, упоминается система управления температурными режимами, позволяющая быстро прогреть или охладить агрегат для достижения оптимальных параметров.