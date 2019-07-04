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Lexus продемонстрировал уникальную версию седана LS 

Car.ru + ещё 1 5 часов назад
Фото: car.ru
Дебютным седаном c оригинальной модификацией стала модель LS 500 Inspiration, предлагающая особое сочетание оттенка экстерьера и интерьера. Ещё большую уникальность ей придает то, что в общей сложности произведено 300 единиц машины.
Главным отличием нового авто является уникальный цвет Deep Garnet, в первый раз примененный на LS 500. Согласно описанию Lexus, машина глубокого металлического оттенка красного, переливающегося под солнечными лучами, однако в то же время имеющего глубокий, глянцевый цвет в тени.
По сведениям, автомобиль поставляется с колесами на 20 дюймов цвета Black Vapor Chrome. По заявлениям производителя, диски тоже переливаются на солнце, однако сохраняют гладкий и блеклый вид в тени. Помимо этого в салоне авто кожей белого цвета отделаны сиденья, центральная консоль и дверные панели. К тому же новинка получила стеклянные вставки Kiriko на дверных панелях, синею светодиодную подсветку и лампы «Lexus», установленные на дверях.
Как и другие модели Lexus LS 500 2020 года, вариация Inspiration получила двигатель V6 на 3,5 литра с двойным турбонаддувом отдачей 416 лошадиных сил. Силовая установка работает в паре с полноприводной системой с дифференциалом Torsen. Это даст возможность шикарному автомобилю разгоняться до 100 километров в час за 4,6 с.
Продажи серии Lexus LS 500 Inspiration начнутся осенью текущего года, при этом стоимость сообщат позже.
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Бортжурнал , Автоновости , Тест-драйвы , Lexus LS , Lexus
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