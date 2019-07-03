Как самостоятельно покрасить колесные диски

Очень часто колесные диски легко поцарапать из-за невнимательной парковки около бордюров. К появлению подобных царапин также приводят и частые поездки по грязи, песку или пересеченной местности.

Поговорим о том, как можно «реанимировать» поврежденные диски, прибегнув к самостоятельной окраске.

Почему нужно красить диски? Диски на автомобиле всегда соприкасаются с внешними средами, оказывающими весьма негативное влияние. Краска должна учитывать эту особенность и быть устойчивой к деструктивным воздействиям, иначе обязательно начнёт шелушиться, приводя к оголению металла. После разрушения слоя краски и появления коррозии, машина теряет внешний вид и он становится крайне заурядным, а порой даже вызывает жалость и насмешки.

Делаем всё дома своими руками. Если вы не хотите тратить деньги на приобретение новых дисков или обращаться к специалистам, то всё можно сделать самостоятельно у себя дома буквально на балконе. Но будьте готовы к тому, что для этого нужно будет выделить практически весь день, а то и больше.

Неплохой вариант — это окраска колесных дисков по одному. Сняв одно из четырех колес и установив на пустое место запасное, вы можете не думать о том, что на машине невозможно будет ездить, не закончив работу. Таким образом, вы без труда сможете произвести восстановление всех четырех колес.

малярным скотчем,

наждачной бумагой различной зернистости,

дрелью с насадками для полировки,

краской,

грунтовкой,

лаком. Для того, чтобы совершить подобную манипуляцию в домашних условиях, вам следует воспользоваться:

Начинаем работу. Для начала оцените степень поврежденности диска. Если вы замечаете глубокую царапину или вмятину, то лучше всего снять старое красочное покрытие с колеса, прошпаклевать повреждение и заново перекрасить колесный диск.

Если повреждения не столь масштабные, достаточно просто перекрасить диск. В таком случае берем колесный диск и с использованием наждачной бумаги снимаем все старое покрытие. Если же вручную для вас это кажется слишком долго, то приобретите специальную насадку для дрели — так процесс снятия старой краски будет намного быстрее.

После этого убираете всю пыль и обезжириваете поверхность. Затем обклеиваете саму шину малярным скотчем, чтобы краска не попала не неё и начинаете грунтовать. Затем дайте некоторое время высохнуть грунтовке и можете приступать к окраске.

Процесс покраски. Краску наносим так же как и грунт в 2-3 слоя (с диапазоном 15 -20 минут), однако надо помнить, что краска часто более текучая, чем грунт и исправить "косяки" намного тяжелее.

Краска в отличии от грунта сохнет сутки после нанесения последнего слоя. Кстати, при покраске и грунтовке не надо забывать соблюдать температурный режим. Температура должна быть не ниже 25 градусов выше нуля.

После высыхания снимаем скотч и радуемся красивым дискам.

Если получились потеки, используется мокрая наждачная бумага мелкого зерна. Затем поверхность полируется губчатой насадкой с использованием полировочной пасты.

Совет: перед покраской дисков лучше потренироваться на других поверхностях. Также всегда нужно покупать качественный грунт, шпатлевку и краску. От этого будет зависеть работа и качество.

Итог. Бывают случаи, когда диски и вовсе не стоит перекрашивать. Абразивная полироль может отлично справится с мелкими дефектами, например, с неглубокими царапинами на лаковом слое. Если же повреждения другого рода, то будьте готовы к тому, что перекрашивать всё равно придется.