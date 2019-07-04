Простые вопросы: нужно ли обкатывать новый автомобиль в 2019 году?

Вы только что купили новый автомобиль и задаете резонный вопрос: можно ли давить на газ сразу или лучше повременить? Сегодня мы расскажем, актуально ли в 2019 году такое понятие, как "обкатка". Что это — дань традициям или реально необходимая мера?

Обкатка нового автомобиля — казалось бы, такая избитая и простая тема! На самом деле, вокруг нее по-прежнему не утихают ожесточенные споры между автолюбителями. Одни владельцы утверждают, что первые пару тысяч километров нужно ездить строго "шепотом", а их оппоненты-знатоки — что все это пережитки эпохи "Жигулей" и давно не актуально. Где же истина?

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Для начала, давайте вспомним, почему вообще появилась необходимость "обкатывать" новую машину? В период бурного развития ДВС материалы, технологии сборки и сопряжения деталей цилиндро-поршневой группы и трансмиссии были не такими совершенными, как сегодня. Инженеры исходили из того, что фактически до половины всего процесса износа трущихся пар приходилась на период их приработки — то есть, на первые тысячи километров пробега. Отсюда и появились правила эксплуатации в период обкатки: газ в пол не давить, груз не возить да еще и заводское моторное масло менять на новое, дабы удалить из двигателя продукты первичного износа.

А что же сегодня? Современные методы проектирования и сборки двигателей и трансмиссии настолько прецизионны, что ни о какой "прикаточной" деградации поршней, колец и стенок цилиндров речь уже давно не идет. Вдобавок трение минимизируется еще и свойствами моторных масел и специального покрытия ЦПГ. Вместе с этим фактически исчезло требование проводить то самое "нулевое" ТО.

Так что же, современный автомобиль вообще не нуждается ни в какой обкатке? На самом деле, нуждается, и многие производители (хотя и далеко не все) прямо на это указывают в руководствах по эксплуатации! Видимо, взаимосвязь с ресурсом все же имеется, пусть и минимальная. Правда, правила зачастую весьма лояльны и носят сугубо рекомендательный характер, поэтому ни к чему владельца не обязывают.

Рекомендации по обкатке для нового BMW 3 Серии G20. Указаны и предельная скорость — 160 км/ч, и обороты — не более 4500 об/мин. После 2000 км — фактически полная свобода.

В большинстве случаев все сводится к тому, что в первые 1000-2000 км следует избегать резкой подачи топлива (не давить газ в пол), не превышать определенную скорость и обороты двигателя и не перегружать автомобиль лишним весом или буксировкой прицепа. Кстати, сдержанную манеру езды в первые 500 км предписывают еще и в целях приработки новых тормозных дисков и колодок.

А это инструкция по эксплуатации нового Audi A4. Правила обкатки — еще более лояльные! Двух третей от предельного числа оборотов коленвала хватает для динамичной езды за глаза — проверено редакцией. Разумеется, никакие "нулевые" ТО делать не заставляют — только по инициативе владельца для "успокоения души".

АвтоВАЗ регламентирует обкатку пожестче других! В данном случае имеем руководство для Lada Vesta 2019 года. Обкаточный пробег — не менее 2000 км, максимальная скорость — не более 110 км/ч, обороты/мин — не выше 3500.

Если резюмировать все вышесказанное, то обкатка нового автомобиля все-таки не будет лишней, хотя к процессу можно и нужно подходить без фанатизма. Но даже если отойти от рекомендаций и давить в пол с самого начала, с двигателем, вероятно, все равно ничего не произойдет. Во-первых, это подтверждают сами производители, а, во вторых, далеко не все из них вообще регламентируют обкатку. Максимум, что произойдет — это повышенный расход масла из-за увеличенных нагрузок. А если случится поломка, то установить ее взаимосвязь с неправильной обкаткой практически невозможно.

Универсальное правило на все случаи — использовать качественное топливо, оригинальные "расходники" и обслуживаться у "официалов" хотя бы в гарантийный период.