Обновленный Opel Astra стал более оснащенным, бодрым и экономичным

Хоть компания Opel уже находится под патронажем французского альянса PSA, но обновление популярного семейства "Астра" проводила, в соответствии с соглашением между прежним и новым владельцами под пристальным наблюдением General Motors . Внешние перемены почти незаметны, а вот под капотом Astra поменялось практически все.

"Астре" чуть ли не полностью перетряхнули моторную гамму, причем использовались для этого в основном новые моторы GM. Базовым бензиновым мотором для хэтчбека стал 1,2-литровый турбированный агрегат с непосредственным впрыском, а позицию самого серьезного двигателя отдали мотору объемом 1,4 л. Развивают они в зависимости от версии 110, 130 или 145 л.с., причем вместе с младшим мотором работает только механическая КПП, а вот 1,4-литровому доступна и автоматизированная трансмиссия.

Позицию дизельных двигателей в Opel закрыли при помощи 3-цилиндрового 1,5-литрового мотора, который пришел на смену 1,6-литровой "четверке". Новый мотор способен развивать либо 105, либо 122 л.с. Базовой коробкой передач для него опять-таки стала 6-ступенчатая механика, но более мощную версию можно снабдить и 9-ступенчатым автоматом из семейства GM HydraMatic — впервые в истории "Астры".

Опознать обновленную Opal Astra удастся, пожалуй, лишь пристально присмотревшись к бамперам и рисунку решетки радиатора. Однако, на самом деле изменения более серьезны: в Opel весьма тщательно поработали над аэродинамикой кузова (хоть это и не бросается в глаза), умудрившись снизить коэффициент аэродинамического сопротивления с 0,30 до 0,26 для хэтча и до 0,25 для универсала. Благодаря этому и ряду других доработок потребление топлива бензиновыми моторами, к примеру, снизилось примерно на 20%.

Наконец, семейство обзавелось новыми амортизаторами в подвеске и некоторыми новыми компонентами в салоне, которыми с "Астрой" поделилась старшая модель Insignia. В списке упоминаются, скажем, новая панель приборов, мультимедийная система с 8-дюймовым экраном, новые камеры, беспроводная зарядка для гаджетов и тому подобное.