Долгосрочная аренда авто: выгода или переплата

На пике распространенности каршеринга, автоконцерны начинают запускать в РФ сервисы по предоставлению в долгосрочную аренду собственных автомобилей. Первой из таких компаний стала Volvo , кроссовер XC60 которой можно было взять по подписке в Москве и Подмосковье.

Во второй половине года такую же услугу российским жителям собирается предложить корпорация Hyundai . Остальные автокомпании в нашем государстве о намерениях запустить аналогичный сервис пока не сообщали.

Как отметил глава отдела продаж «Авилон.Volvo» Павел Червяков, подписка на автомобиль даст возможность корпорациям заниматься рекламированием и продвижением новых моделей без посредников. Автомобилист, эксплуатирующий новинку в течение года, скорее всего, успел полностью распробовать ее. Если он остается всем доволен, у него есть возможность купить ранее арендуемый автомобиль.

Как отмечается, производителям выгодно запускать сервисы по долгосрочной аренде авто, так как договорными отношениями предусматриваются дополнительные услуги.

На самом деле пользователи данного сервиса освобождены от большинства расходов, таких как приобретение, обслуживание транспорта и его перепродажа. Им остается лишь оплачивать парковки, мойку и заправку авто. В то же время долгосрочная аренда отличается от каршеринга тем, что у клиентов есть возможность пользоваться авто как личным транспортом, к примеру, держать вещи в салоне.

Помимо этого, авто всегда будет находиться на припаркованном месте, в то время как каршеринговый автомобиль все время нужно будет искать через мобильное приложение, а затем добираться до него.

По мнению гендиректора «Auto-Dealer-СПб» Михаила Чаплыгина , в текущий период для населения каршеринг является более заманчивым вариантом, нежели долгосрочная аренда машины. На вас не будет возложено никаких обязанностей, вроде заправки или мытья транспортного средства. Однако его недостаток в том, что сервис не охватывает всю территорию страны. Если нужно будет уехать в иной регион либо страну, то данный сервис вам не подойдет.

Тариф — «Все включено». Итак, каждый месяц за сервис Volvo Car Drive клиентам придется платить 59,5 тысяч рублей, в то же время не требуется ни первоначального взноса, ни другого залога. За оплаченную сумму клиенту на год предоставляется абсолютно новая машина Volvo, уже зарегистрированная в Итак, каждый месяц за сервис Volvo Car Drive клиентам придется платить 59,5 тысяч рублей, в то же время не требуется ни первоначального взноса, ни другого залога. За оплаченную сумму клиенту на год предоставляется абсолютно новая машина Volvo, уже зарегистрированная в ГИБДД с государственными номерами и застрахованная по ОСАГО и КАСКО.

Подписка предусматривает и дополнительные услуги, вроде регулярного технического обслуживания, сезонной замены колес и их хранения, круглосуточной помощи на дорогах, обработки и автоматического списания штрафных взысканий за нарушение ПДД и выделенной службы поддержки клиентов. Оформление подписки доступно российским гражданам старше 25 лет, в то же время ограничений по водительскому стажу нет.

Отмечается, что в начальный период функционирования сервиса, клиенты в долгосрочную аренду могут взять только кроссоверы Volvo XC60 во флагманской комплектации Inscription, которые получили бензиновую силовую установку Т5, с отдачей 249 лошадиных сил. Также остается загадкой появление в будущем в сервисе иных моделей шведского производителя.

По следам каршеринга. На начальной стадии в Volvo Car Drive задействована большая часть дилерских центров, находящихся в Москве и Московской области. Как будет осуществляться расширение географии нового сервиса, в шведской корпорации не сообщают, как и не разглашает планы относительно продвижения идентичной услуги и Hyundai.

Но можно полагать, что если услуга по долгосрочной аренде будет успешно запущена в столице, в последующем такие сервисы станут доступны и в иных крупных городах нашей страны.

При этом если в РФ долгосрочная аренда авто сейчас находится на фазе тестирования, то за границей данная услуга очень популярна. Итак, идентичные сервисы уже есть в США, Европе и Японии.

В то же время у клиента есть возможность выбирать машину из нескольких моделей и даже менять их на протяжении действия арендного соглашения. За счет распространенности таких услуг в вышеуказанных государствах, у местных водителей уже была возможность оценить их плюсы и минусы, не только в сравнении с частным владением авто, но и в сравнении с каршенрингом.

Итог. Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что в зависимости от ваших требований, у вас есть возможность воспользоваться услугами каршеринга или взять автомобиль в долгосрочную аренду.