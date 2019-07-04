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Невероятное рядом: В Москве нашли заброшенный Bugatti 

Авторамблер 4 часа назад
Фото: Авторамблер
Автомобили типа гиперкара Bugatti Veyron иногда хранятся в странных местах и находятся под слоем пыли. Как такое возможно?
Оказывается, в столице обитает Veyron, о котором почти позабыли. У вишневого красавца есть хозяин, но машина уже давно не ездит и томится на одном из паркингов. Раньше она хранилась под чехлом, но неизвестные вандалы сняли и украли его, так что теперь естественным "укрытием" гиперкара является толстый слой пыли, на котором проходящие мимо граждане пишут слова и рисуют разные непотребства. При всем этом данный экземпляр Bugatti вряд ли можно считать заброшенным — его хозяин хранит машину для своих потомков и просто не хочет наматывать пробег.
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Бортжурнал , Bugatti Veyron , Bugatti
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