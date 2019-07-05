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В Россию привезут полноразмерный Bugatti Chiron из Lego 

Motor.ru + ещё 3 1 час назад
Фото: Авторамблер
Компания Lego объявила о том, что копия гиперкара Bugatti Chiron будет представлена в Парке Горького с 23 июня по 4 августа. Там же будет выставлена коллекция ретро-каров из конструктора, выпущенных с 1932 года.
Bugatti Chiron из Lego был создан год назад. На его конструирование ушло 13 500 часов, более 1 000 000 деталей и ни капли клея. По размерам автомобиль в точности повторяет оригинал, а его вес достигает 1,5 тонны.
Позже Chiron из кубиков укомплектовали электромотором Lego Power Functions мощностью 5,3 лошадиных сил, который позволяет ему разгоняться до 20 километров в час.
Настоящий Bugatti Chiron оснащается W16 объемом восемь литров, отдача которого составляет 1500 лошадиных сил (1600 Нм момента). С таким мотором гиперкар разгоняется с нуля до 100 километров в час за 2,5 секунды, а его максимальная скорость ограничена на отметке 420 километров в час. Ограничитель можно снять с помощью специального ключа — в этом случае можно развить скорость 450 километров в час.
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Бортжурнал , Автоновости , Тест-драйвы , Bugatti Chiron , Bugatti
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