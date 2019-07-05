Роскачество рассказало, как правильно перевозить детей в автомобиле

Автомобильные кресла нужно подбирать строго по возрасту, росту и весу ребенка, а самое безопасное место для детского кресла — посередине заднего сиденья автомобиля, говорится в сообщении Роскачества.

"Сегодня на российском рынке можно встретить различные варианты удерживающих автомобильных приспособлений для детей: треугольники, адаптеры, фиксаторы и другие. Несмотря на то, что их использование не допускается ПДД, альтернативные автокреслам устройства всё же пользуются популярностью среди потребителей: многие родители до сих пор пребывают в уверенности, что подобные приспособления способны защитить ребёнка", — отмечается в сообщении.

Неоднократные испытания, проводившиеся в отечественных и зарубежных лабораториях, показали, что такие альтернативные устройства не только бесполезны в случае реальной аварии, но еще и опасны для детей. Именно поэтому с 2017 года их использование осталось вне закона, отмечается в сообщении.

Роскачество обращает внимание, что подбирать кресло нужно строго по возрасту, росту и весу ребенка. Детей до 7 лет нужно перевозить исключительно в специальных креслах, при этом желательно как можно дольше, а до полутора лет — против хода движения, так как это самое безопасное положение. Детей с 7 до 11 лет на заднем сиденье можно просто пристегивать штатными ремнями безопасности. Ориентироваться надо на рост 150 сантиметров, при котором верхняя лямка ремня безопасности уже не проходит по шее ребенка. Если кресло находится на переднем сиденье, нужно отключить подушку безопасности.

Кресло обязательно нужно фиксировать либо с помощью креплений ISOFIX (International Standards Organisation FIX — система крепления детского автокресла, разработанная Международной организацией по стандартизации), либо штатными ремнями безопасности. Желательно не перевозить детей одетыми в верхнюю одежду, так как при резком торможении ребенок может вылететь из расстегнутого комбинезона, отмечают эксперты.

Роскачество напоминает, что, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), правильное использование детских автокресел может снизить количество смертей на дороге детей в возрасте до 12 лет примерно вдвое, а младенцев — на 70%.