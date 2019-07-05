Откуда берется вода в глушителе и опасна ли она для автомобиля?

Вы, скорее всего, обращали внимание, что у некоторых автомобилей при старте с места из глушителя начинает выливаться вода. Порой на дорогу вытекает пару капель, а бывает, что вода льется струей.

Давайте разберемся, откуда она появляется и не является ли это признаком поломки?

Каким образом вода попала в глушитель? В составе воздуха довольно много воды, согласно законам физики, конденсирующейся на холодной поверхности. К примеру, это же является причиной возникновения конденсата на стеклах.

Похожие процессы протекают и в системе выхлопа. Воздух, который разогрели выхлопные газы, медленно оседает в виде конденсата на стенках системы выхлопа, которые быстро остывают. Маленькие капли стекают вниз, образуя лужицы. При запуске мотора, накопленный конденсат полностью выталкивает наружу потоком выхлопных газов.

Является ли это угрозой? По сути, конденсат не является существенной угрозой для машины, при этом он способствует ускорению процесса появления коррозии в выхлопной трубе.

Например, на наших первых ВАЗах, где стояли обычные глушители из простой стали, они сгнивали за три года почти полностью.

На иномарках ситуация получше, потому что там часто используется нержавеющая сталь, которая лучше противостоит коррозии. Правда и на современных ВАЗах — Vesta, X-ray и пр. также выхлопная система из нержавейки.

Как избавиться? Для снижения объема конденсата в глушителе нужно уменьшить разницу в температурах воздуха и металлических стенок. С этой целью, к примеру, следует оставлять автомобиль в гараже либо на крытой парковке. При этом не каждый автовладелец может себе такое позволить, по этой причине ничего катастрофического не случится, если не обращать внимания на воду, которая вытекает из глушителя.

Но объем конденсата в глушителе, впрочем, есть возможность уменьшить, тем самым увеличив срок его службы. Чтобы сделать это, надо уменьшить время, за которое авто прогревается при дистанционном запуске мотора.

Дело в том, что есть автомобилисты, запускающие двигатель авто удаленно, который, немного поработав, сам глушится, после этого автовладелец снова его запускает. В зимнюю погоду это становится причиной образования в глушителе большого объема воды, то замерзающей, то тающей и выливающейся.

Итог. Из всего вышеизложенного, можно прийти к выводу, что воде в глушителе можно не придавать особого значения, однако при возможности нужно стараться загонять авто в гараж или крытую парковку.