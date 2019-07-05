BMW X7 превратили в пикап

К ежегодному саммиту BMW Motorrad Days группа студентов профтехучилища BMW Group разработала и построила пикап на базе кроссовера X7. При этом сам автопроизводитель не намерен выпускать модель с таким типом кузова.

Проект по созданию пикапа X7 занял около девяти месяцев, в нем приняли участие 12 студентов. Первым шагом по превращению кроссовера в пикап стал демонтаж задней части кузова, вместо которой установили специальную грузовую платформу, подходящую для перевозки мотоцикла BMW F 850 GS. Дно платформы покрыли досками из тикового дерева, а точки крепления байка и ручки изготовили методом 3D-печати. Кроме того, автомобиль оснастили регулируемой подвеской.

Часть крыши, обшивку задних дверей и откидной борт грузовой платформы изготовили из армированного углеволокном пластика, что позволило снизить массу автомобиля примерно на 200 килограммов по сравнению с «донором». Пикап вмещает до пяти человек и грузы длиной до 200 сантиметров.

Под капотом у такого X7 — бензиновый турбомотор объемом три литра с отдачей 340 лошадиных сил и 450 Нм крутящего момента. Динамику автомобиля разработчики не приводят, однако можно предположить, что от нуля до 100 километров в час пикап разгоняется примерно за шесть секунды. Стандартному BMW X7 с аналогичным двигателем на это требуется 6,1 секунды.