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BMW X7 превратили в пикап 

Motor.ru + ещё 4 2 часа назад
Фото: Motor.ru
К ежегодному саммиту BMW Motorrad Days группа студентов профтехучилища BMW Group разработала и построила пикап на базе кроссовера X7. При этом сам автопроизводитель не намерен выпускать модель с таким типом кузова.
Проект по созданию пикапа X7 занял около девяти месяцев, в нем приняли участие 12 студентов. Первым шагом по превращению кроссовера в пикап стал демонтаж задней части кузова, вместо которой установили специальную грузовую платформу, подходящую для перевозки мотоцикла BMW F 850 GS. Дно платформы покрыли досками из тикового дерева, а точки крепления байка и ручки изготовили методом 3D-печати. Кроме того, автомобиль оснастили регулируемой подвеской.
Часть крыши, обшивку задних дверей и откидной борт грузовой платформы изготовили из армированного углеволокном пластика, что позволило снизить массу автомобиля примерно на 200 килограммов по сравнению с «донором». Пикап вмещает до пяти человек и грузы длиной до 200 сантиметров.
Под капотом у такого X7 — бензиновый турбомотор объемом три литра с отдачей 340 лошадиных сил и 450 Нм крутящего момента. Динамику автомобиля разработчики не приводят, однако можно предположить, что от нуля до 100 километров в час пикап разгоняется примерно за шесть секунды. Стандартному BMW X7 с аналогичным двигателем на это требуется 6,1 секунды.
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Бортжурнал , BMW
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