Три средства самообороны, которыми водитель может защищаться, не нарушая закон

Дороги в России являются не самым безопасным местом, более того, для попадания в какую-нибудь передрягу, даже не надо отправляться в дальние поездки, поскольку на неприятности можно нарваться и в городе.

С образованием на дороге затора, отдельные автомобилисты становятся довольно агрессивными и ищут причину для выплеска накопившейся злости. В связи с этим каждому водителю нужно быть готовым дать отпор агрессору, а для этого надо приобрести средства самообороны.

Газовый баллончик. Газовый баллончик является лучшим и доступным средством для усмирения агрессивно настроенных автомобилистов. Его можно без проблем приобрести в охотничьем магазине, имея при себе лишь удостоверение личности. Лучше всего выбор остановить на пенных либо струйных вариантах, поскольку их можно без угрозы для себя применять, не выходя из авто. Опыт автомобилистов, которые применили перцовые баллончики, показывает, что они отлично понижают степень агрессии.

Но нужно помнить: он эффективен лишь при неожиданном применении. Не пытайтесь им угрожать — так вы даете возможность защититься (или уклониться) от перцовой струи. В идеале нужно иметь с собой баллончики 2-х типов: газовый и аэрозольный. Первый выбрасывает струю газа, второй — аэрозоля.

Плюс газового баллончика в том, что попасть в обидчика облаком достаточно просто. Но в салоне авто вы сами рискуете насладиться «перцем». Поэтому под рукой должен быть еще и аэрозоль. Его струя требует точного попадания в лицо. Рекомендуем заранее потренироваться в каком-нибудь уединенном месте. Это нужно, чтобы иметь представление о работе устройства.

Стреляющие шокеры. Еще одно интересное средство для самообороны — электрошокер в виде дубинки, который имеет функцию выстрела. Вам, вероятнее всего, приходилось встречать похожие аппараты у иностранных сотрудников правопорядка, такие же устройства имеются и в РФ. Его единственным минусом является дороговизна.

Высокая останавливающая способность шокера делает его одним из фаворитов при выборе средств самообороны. Кратковременное воздействие электротока не нанесет серьёзного вреда здоровью злодея. Приобретать электрошокер нужно в оружейном магазине, при этом, его мощность не должна превышать 3-х Ватт.

Газовые пистолеты. Перцовый баллончик является прекрасной штукой, однако у него есть кое-какие минусы и ограничения в использования, к тому же он быстро кончается. Эта проблема решается, в случае приобретения газового пистолета. В состав его патронов тоже входит перцовая смесь, при этом с помощью пистолета намного легче точно попасть в лицо агрессивного водителя. Помимо этого, только сам вид пистолета уже немного охладит пыл нападающего, ведь он является точной копией боевого.

Следует четко понимать, что газовый пистолет — оружие исключительно для самообороны. Какой-то катастрофический вред здоровью им нанести невозможно! Однако стоит помнить, что данное оружие разрешается применять на расстоянии не менее чем полметра от противника. Иначе раскаленные частицы пороха, а также ударная волна могут нанести весьма серьезные раны.

Итог. Из вышесказанного, можно сделать вывод, что лучше избегать конфликтных ситуаций, но если этого не получается сделать, иметь при себе средства для самообороны, не запрещенные законом. Ну, а что больше подходит вам, решайте сами.