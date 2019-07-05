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Как правильно перевозить детей в автомобиле 

Рамблер 1 час назад
Фото: depositphotos.com
В некоммерческой организации Роскачество рассказали, как правильно перевозить ребенка в автомобиле. На сайте организации отмечается, что родители, несмотря на требования ПДД, покупают альтернативные автокреслам устройства, считая, что их ребенок защищен.
Речь идет об удерживающих автомобильных приспособлениях для детей: треугольниках, адаптерах, фиксаторах и других.
В Роскачестве рассказали, что раньше ПДД разрешали перевозить детей до 12 лет в машине с использованием «специальных детских удерживающих устройств (то есть автокресел) или „иных средств“, позволяющих пристегнуть ребенка.
Однако в итоге упоминание „иных средств“ из ПДД пропало. Таким образом, их использование не предусмотрено законом, и детей до семи лет можно перевозить только в автокреслах, соответствующих их весу и росту.
Дети с семи до 11 лет могут ограничиться ремнем безопасности, но только на заднем сиденье.
Роскачество рассказало, что российские специалисты по детской безопасности не раз проводили испытания треугольников и прочих средств фиксации. Испытания показали, что эти устройства не только бесполезны в случае аварии, но даже опасны.
К примеру, треугольники оттягивают диагональную лямку ремня безопасности вниз, рассказала главред журнала „Автомир“ Екатерина Квашенкина. В результате ремень проходит не по шее ребенка, а по плечу, при этом выше поднимается и поясная лямка. При срабатывании ремня эта лямка должна удерживать пассажира, упираясь в края тазовых костей. Однако у детей эта часть тела развита слабо, поэтому поясная лямка не может зацепиться за их тазовые кости. В итоге ребенок проскользнёт вперед под поясной лямкой, а она вонзится в мягкие ткани живота.
»Это может нанести травмы внутренним органам даже в том случае, если никакой аварии не произошло», — заявила Квашенкина.
Примерно то же самое происходит с бескаркасными автомобильными креслами. При аварии их лямки рвутся, а дети проскальзывают под поясной лямкой. В одном из экспериментов при ударе машины на скорости примерно 48 километров в час испытательный манекен, соответствующий параметрам трехлетнего ребенка, вылетел из такого кресла через лобовое стекло.
Международный эксперт по детским товарам Татьяна Буцкая подчеркнула, что треугольники, направляющие лямки, адаптеры, стяжки, корректоры и фиксаторы нельзя использовать в комплекте с автокреслом.
«Все автокресла продаются с собственными ремнями безопасности, и любое самостоятельное «усовершенствование» устройства будет означать, что вы его неправильно используете», — подчеркнула Буцкая.
По ПДД детей до семи лет можно перевозить только в спецкреслах, а детей 7-11 лет — на заднем сиденье пристегнутыми штатными ремнями. При этом эксперты советуют родителям ориентироваться не только на возраст, но и на рост в 150 сантиметров. При таком росте верхняя лямка ремня безопасности уже не проходит по шее ребенка.
Выбирать кресло необходимо строго по возрасту, росту и весу ребенка. Фиксировать кресло внутри автомобиля нужно либо с помощью креплений ISOFIX (International Standards Organisation FIX), либо штатными ремнями безопасности. Детей нежелательно перевозить в креслах в верхней одежде.
Также до полутора лет кресло стоит устанавливать так, чтобы ребенок находился против хода движения, Это самое безопасное положение. Самое безопасное место для автокресла — посередине заднего сиденья. Если водитель ставит автолюльку на переднее сиденье, он обязательно должен отключить подушку безопасности.
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Бортжурнал
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