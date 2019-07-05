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Названы пять любимых автомобилей состоятельных россиян 

Авторамблер 3 часа назад
Фото: Авторамблер
Фаворитом состоятельных россиян в 2019 году стал Toyota Land Cruiser 200. Статистику опубликовал в пятницу "Автостат", проанализировав продажи 250 моделей авто стоимостью от 5 млн рублей, доступных в РФ. Все пять строчек рейтинга заняли внедорожники и кроссоверы.
Фаворитом состоятельных россиян в 2019 году стал Toyota Land Cruiser 200. Статистику опубликовал в пятницу "Автостат", проанализировав продажи 250 моделей авто стоимостью от 5 млн рублей, доступных в РФ. Все пять строчек рейтинга заняли внедорожники и кроссоверы.
С января по май россияне купили 2,6 тыс. внедорожников Land Cruiser 200, средняя цена которого — 5,4 млн руб. Вторым по популярности стал BMW X5 с результатом 2,2 тыс. проданных экземпляров и средней стоимостью 5 млн руб.
Третье место занимает Mercedes GLS — было продано 1,5 тыс. внедорожников со средней ценой 5,6 млн руб. Далее следует самый дорогой в пятерке Lexus LX с 1,4 тыс. проданных авто и средневзвешенной стоимостью 7 млн руб. На последней строчке расположился Porsche Cayenne — его купили 1,3 тыс. раз, а средний чек составил 5,2 млн руб.
Рынок премиальных автомобилей в России снизился за май на 12,2% по сравнению с 2018 годом. Дилерам удалось продать только 108 моделей люксового сегмента.
Ранее "Автостат" выяснил, что 80% премиальных автомобилей покупают жители Центрального и Северо-Западного федеральных округов, а на остальные регионы приходится доля, не превышающая 5%.
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Бортжурнал , BMW , Lexus , BMW X5 , Toyota , Toyota Land Cruiser , Porsche Cayenne , Porsche , Lexus LX
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