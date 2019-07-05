Как избежать штрафа за непропуск пешехода

Портал Autonews рассказал , как проезжать пешеходные переходы, чтобы не получить штраф, по какому принципу работают камеры, фиксирующие непропуск пешехода, и почему доказать свою невиновность в таком нарушении практически невозможно.

Новые камеры, позволяющие наказать водителей за непропуск пешеходов, появились в Москве в 2019 году. С начала года автомобилисты получили более трех тысяч штрафов по 2500 рублей за нарушения, зафиксированные этими камерами.

«Как только автомобили и пешеходы попадают в поле зрения камер, камеры начинают рассчитывать траектории движения и тех, и других. Главное, чтобы эти траектории не пересекались. Если же пешеходу приходится снизить свою скорость, ускориться или изменить траекторию движения, камера формирует признак нарушения движения, а автомобилист получает штраф», — так объяснил портал принципы работы камер.

Замглавы управления фото— и видеофиксации Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Владимир Карпов рассказал, что комплексы рассчитывают расстояние до транспортного средства и динамику движения пешеходов.

«Машина, которая подъезжает к пешеходному переходу, постоянно мониторится. <…> При виде пешехода автомобилист должен принять меры по остановке и пропустить [его]», — подчеркнул Карпов.

Он отметил, что в базе хранятся и видео, и фотографии момента нарушения. Каждый материал просматривает техник. Видео хранится не менее четырех месяцев. Карпов отметил, что материалы, включая покадровый видеоролик, есть на сайте ГАИ России и на портале «Автокод».

«Мы настроили оборудование так, что [камеры фиксируют как] не с тротуара пешеход появился, а уже с середины практически расстояния. То есть все возможные подводные камни мы, конечно, учитывали, чтобы лишних материалов не было», — рассказал Карпов. Помимо непропуска пешеходов, камеры фиксируют нарушения скорости, а нарушения разметки — нет.

Ранее Autonews сообщал , что к концу 2019 года в Москве будет работать более сотни камер, фиксирующих непропуск пешеходов. Новые комплексы фотовидеофиксации появятся там, где уже происходили ДТП с пешеходами, и в наиболее опасных с точки зрения безопасности пешеходов точках.

Для выяснения, уступил ли водитель дорогу пешеходу на «зебре», комплекс рассчитывает путь движения авто и человека. Если их пути пересекаются, камера делает первое фото, на котором машина находится в отдалении, а пешеход уже вышел на «зебру». Затем комплекс измеряет темп движения пешехода и скорость авто. Если темп движения пешехода изменяется или человек останавливается, а машина продолжает ехать, то делается второй снимок.

Адвокат Александр Леманн заявил порталу, что специалисты вряд ли смогут просмотреть каждый ролик, где водитель не пропускает пешехода. По его мнению, на это не хватит человеческих ресурсов, поэтому полностью избежать ошибочных штрафов не выйдет. Леманн посоветовал иметь в авто работающий видеорегистратор и хранить записи, чтобы была возможность оспорить штраф.