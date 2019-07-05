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Электромоторы станут легче и эффективнее 

Motor.ru 2 часа назад
Фото: Motor.ru
Группа исследователей немецкого Института химической технологии общества Фраунгофера (ICT) совместно со старейшим техническим ВУЗом Германии — Технологическим институтом Карлсруэ — разработала электромотор с корпусом из полимера. Ученым удалось улучшить охлаждение узла, что повысило его эффективность.
Исследовательский проект DEmiL предусматривает разработку электромотора c интегрированным облегченным корпусом и непосредственным охлаждением статора и ротора. «Электромотор состоит из вращающегося ротора и неподвижного статора, — поясняет сотрудник Института химической технологии Роберт Мартен — Через медную обмотку статора проходит электричество, и именно здесь возникает большее количество потерь. Наша цель — полностью избавиться от них».
Чтобы не допустить перегрева, обычные электромоторы заключены в металлический корпус, связанный с муфтой охлаждения, заполненной холодной водой. Исследователи ICT предлагают действовать по-другому: они заменили круглые провода на плоские, что позволило создать охлаждающие каналы внутри самого статора, а также повысить теплоэффективность. Рассеивание тепла в том месте, где оно образуется, позволило отказаться от металлического корпуса — его заменили на корпус из армированного волокном термореактивного пластика. Эффективность такого мотора составила около 98 процентов.
В декабре прошлого года Honda заставила работать фторид-ионные аккумуляторы с твердым электролитом при комнатной температуре. В своем нынешнем развитии твердотельным фторид-ионным аккумуляторам для нормальной работы нужна высокая температура — более 150 градусов Цельсия.
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Бортжурнал , Honda
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