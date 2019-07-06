На что жалуются автомобилисты летом

В России составили летний рейтинг жалоб автомобилистов. Топ проблем опубликовала одна из служб экстренной помощи при эвакуации, поломках и ДТП.

По ее данным, 13% обращений были связаны с повреждениями колес. Это пробитые покрышки, повреждения дисков, сообщает РГ.

Перегрев двигателя, утечка антифриза, отказ вентилятора и прочие неисправности системы охлаждения наблюдались в 7% случаев.

Столь же часто (7%) водители просили привезти им топливо и помочь зарядить аккумулятор (7%).

Нужду в подменном водителе испытывали 3% автолюбителей. Еще 2% вызовов автолюбителей были связаны с проблемными кондиционерами..

Ранее сообщалось, что эксперты назвали несколько приемов, помогающих водителям не уснуть за рулем во время долгой дороги.