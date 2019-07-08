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Лучше или хуже? Есть ли разница в российской и зарубежной сборке автомобилей 

Рамблер + ещё 1 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Автоэксперты сайта Car.ru рассказали читателям, чем отличается российская сборка автомобилей от зарубежных аналогов. Специалисты на шли в машинах, собранных в России, как положительные, так и отрицательные нюансы.
По словам автора статьи, большинство концернов, открывая производство в России, стараются адаптировать автомобили под условия, в которых будет эксплуатироваться машина. Таким образом, к вопросу подошли, например, производители Volkswagen Tiguan и Kia Sportage, которые специально увеличивают на моделях дорожный просвет. Hyundai на авто, собираемых в РФ, специально во все комплектации включили «тёплые опции» в виде подогрева сидений.
Эксперты уверяют, что при производстве иномарок в России зачастую используются «местные» резина, уплотнитель, пластик, отделка, оптика, шумоизоляция и многое другое. Отчасти поэтому разница в сборке так заметна.
Однако ещё более разительно автомобили отличаются, когда производитель намеренно «ухудшает качество», чтобы снизить цену на готовое к реализации авто, тем самым завоевав лояльность потребителя. Такой стратегией воспользовался Volkswagen, запустив сборку Polo в России. Специалисты отмечают, что «отечественный» седан в отличие от своего зарубежного собрата обладает худшими по качеству тормозами, шумоизоляцией и также лишён достойной подсветки салона.
При этом эксперты привели в пример модели, автомобили которой практически не отличаются друг от друга, независимо от места расположения завода-производителя: это Ford Focus, Skoda Octavia и Volkswagen Tiguan.
Комментарии5
Бортжурнал , Hyundai , Kia Sportage , Kia , Ford Focus , Skoda Octavia , Volkswagen , Skoda , Volkswagen Tiguan
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