Топ предметов в салоне, способных спровоцировать ДТП

Эксперты издания «Автовзгляд» составили список из нескольких предметов, нахождение которых в салоне авто чревато возникновением аварии. За основу аналитики взяли ситуацию, когда посторонняя вещь попадает под ноги водителя, блокировав одну из педалей.

В этом случае любой предмет, мешающий управлению автомобилем, создаёт смертельную опасность. Однако эксперты представили читателям наиболее распространённые ситуации.

Чаще всего педали газа или тормоза блокируют автомобильные коврики. Казусы в большинстве случаев происходят с «неродным» аксессуаром нестандартных размеров: на коврике образуются складки, которые мешают нормальному ходу педали.

Спровоцировать аварию также может обувь на высоком каблуке. Зачастую проблема касается девушек, у которых шпильки застревают в акселераторном узле, тем самым создавая опасность на дороге. Поэтому эксперты советуют женщинам садиться за руль в максимально удобной обуви.

Похожие проблемы ждут любителей носить шлёпанцы: такая обувь непрочно сидит на ноге и в любой момент готова оказаться под педалью газа или тормоза.

Причиной ДТП может стать и обыкновенная пластиковая бутылка, упавшая под ноги водителя и заблокировавшая педали. Опытные водители в таких случаях рекомендуют сразу останавливаться и убирать помехи.

Наконец, создать опасную ситуацию на дороге способно и домашнее животное, «свободно разгуливающее по салону». Небольшие питомцы, как и упавшие под ноги водителя предметы, могут серьёзно осложнить управление машиной, застряв в педалях. Поэтому специалисты настаивают, что домашних животных необходимо перевозить в специальных переносках.