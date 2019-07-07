Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Топ предметов в салоне, способных спровоцировать ДТП 

Рамблер 3 часа назад
Фото: depositphotos.com
Эксперты издания «Автовзгляд» составили список из нескольких предметов, нахождение которых в салоне авто чревато возникновением аварии. За основу аналитики взяли ситуацию, когда посторонняя вещь попадает под ноги водителя, блокировав одну из педалей.
В этом случае любой предмет, мешающий управлению автомобилем, создаёт смертельную опасность. Однако эксперты представили читателям наиболее распространённые ситуации.
Чаще всего педали газа или тормоза блокируют автомобильные коврики. Казусы в большинстве случаев происходят с «неродным» аксессуаром нестандартных размеров: на коврике образуются складки, которые мешают нормальному ходу педали.
Спровоцировать аварию также может обувь на высоком каблуке. Зачастую проблема касается девушек, у которых шпильки застревают в акселераторном узле, тем самым создавая опасность на дороге. Поэтому эксперты советуют женщинам садиться за руль в максимально удобной обуви.
Похожие проблемы ждут любителей носить шлёпанцы: такая обувь непрочно сидит на ноге и в любой момент готова оказаться под педалью газа или тормоза.
Причиной ДТП может стать и обыкновенная пластиковая бутылка, упавшая под ноги водителя и заблокировавшая педали. Опытные водители в таких случаях рекомендуют сразу останавливаться и убирать помехи.
Наконец, создать опасную ситуацию на дороге способно и домашнее животное, «свободно разгуливающее по салону». Небольшие питомцы, как и упавшие под ноги водителя предметы, могут серьёзно осложнить управление машиной, застряв в педалях. Поэтому специалисты настаивают, что домашних животных необходимо перевозить в специальных переносках.
Комментарии
Бортжурнал , АвтоВзгляд
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Переполненная машина перевернулась в Белоруссии
«Плохо будет всем»: ГИБДД хочет переписать ПДД215
Назван ТОП-5 самых дешевых кроссоверов в России
В Польше перевернулся автобус с украинцами2
Путин рассказал о судьбе БАМ3
Видео
01:02
Представлен красивейший суперкар De Tomaso
Автоновости
01:41
«АвтоВАЗ» остановил производство
Автоновости
00:23
Водитель Lexus устроил гонки и врезался в скорую
ДТП
03:44
Автолюбителям посоветовали готовить кошельки
Автоновости
00:26
«Плохо будет всем»: ГИБДД хочет переписать ПДД
ПДД
00:59
Сбитая фура зависла над железной дорогой
ДТП
00:11
Мясорубка на Кутузовском: есть погибшие
ДТП
00:34
Владельцам люксовых авто поднимут штрафы
Автоновости
00:58
Застрявшего в пробке миллионера спас вертолет
ДТП
00:33
Охранник обокрал автосалон ради обидчивой жены
Другое Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение