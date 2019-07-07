Гибель для мотора: почему в жару нельзя сразу глушить двигатель

Двигатель нельзя глушить в жару сразу после остановки, потому что это его добьет, пишет «АвтоВзгляд».

Выключение двигателя подразумевает выключение и помпы, благодаря которой охлаждающая жидкость циркулирует по контуру.

Выключение помпы сразу после остановки в жару, а особенно после интенсивной езды приведет к тому, что охлаждающая жидкость, достигшая едва ли не точки кипения, потеряет свои свойства, а двигатель подвергнется воздействию высокой температуры.

Это, в свою очередь, может привести к тому, что поведет плоскость, на которую ложится головка блока цилиндров.

Регулярное повторение такого маневра добьет двигатель — антифриз попадет в масло, свойства последнего изменятся, прокладка между блоком цилиндров и «башкой» перестанет выполнять свою функцию, поршень вылезет наружу блока цилиндров и двигатель «стуканет».