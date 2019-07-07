Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Гибель для мотора: почему в жару нельзя сразу глушить двигатель 

Рамблер 3 часа назад
Фото: depositphotos.com
Двигатель нельзя глушить в жару сразу после остановки, потому что это его добьет, пишет «АвтоВзгляд».
Выключение двигателя подразумевает выключение и помпы, благодаря которой охлаждающая жидкость циркулирует по контуру.
Выключение помпы сразу после остановки в жару, а особенно после интенсивной езды приведет к тому, что охлаждающая жидкость, достигшая едва ли не точки кипения, потеряет свои свойства, а двигатель подвергнется воздействию высокой температуры.
Это, в свою очередь, может привести к тому, что поведет плоскость, на которую ложится головка блока цилиндров.
Регулярное повторение такого маневра добьет двигатель — антифриз попадет в масло, свойства последнего изменятся, прокладка между блоком цилиндров и «башкой» перестанет выполнять свою функцию, поршень вылезет наружу блока цилиндров и двигатель «стуканет».
Бортжурнал , АвтоВзгляд
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне бросились скупать Lamborghini3
Переполненная машина перевернулась в Белоруссии
«Плохо будет всем»: ГИБДД хочет переписать ПДД313
Назван ТОП-5 самых дешевых кроссоверов в России
В Польше перевернулся автобус с украинцами2
Видео
01:02
Представлен красивейший суперкар De Tomaso
Автоновости
01:41
«АвтоВАЗ» остановил производство
Автоновости
00:23
Водитель Lexus устроил гонки и врезался в скорую
ДТП
03:44
Автолюбителям посоветовали готовить кошельки
Автоновости
00:26
«Плохо будет всем»: ГИБДД хочет переписать ПДД
ПДД
00:59
Сбитая фура зависла над железной дорогой
ДТП
00:11
Мясорубка на Кутузовском: есть погибшие
ДТП
00:34
Владельцам люксовых авто поднимут штрафы
Автоновости
00:58
Застрявшего в пробке миллионера спас вертолет
ДТП
00:33
Охранник обокрал автосалон ради обидчивой жены
Другое Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение