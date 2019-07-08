Кому достанутся первые «Аурусы»

В 2019 году будет продано лишь пять-шесть автомобилей «Аурус», рассказал РИА Новости министр промышленности и торговли Денис Мантуров

Под брендом «Аурус» (ранее «проект "Кортеж"») с 2012 года разрабатываются машины для первых лиц государства. Первый «Аурус», лимузин «Сенат», был представлен в мае 2018-го — президент Владимир Путин приехал на нем на свою инаугурацию.

В этом году первые «Аурусы» будут проданы коммерческим клиентам. Ими, по словам главы Минпромторга, станут российские политики, «но не из правительства».

«Максимум пять, может, шесть машин будет продано», — отметил Мантуров.

Он объяснил столь небольшие продажи интенсивностью пополнения парка основного заказчика — гаража президента. В августе отгрузки машин туда станут массовыми, и таковыми они будут в течение всей второй половины 2019-го.