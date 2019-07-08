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Кому достанутся первые «Аурусы» 

Рамблер + ещё 8 6 часов назад
Фото: Авторамблер
В 2019 году будет продано лишь пять-шесть автомобилей «Аурус», рассказал РИА Новости министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
Под брендом «Аурус» (ранее «проект "Кортеж"») с 2012 года разрабатываются машины для первых лиц государства. Первый «Аурус», лимузин «Сенат», был представлен в мае 2018-го — президент Владимир Путин приехал на нем на свою инаугурацию.
В этом году первые «Аурусы» будут проданы коммерческим клиентам. Ими, по словам главы Минпромторга, станут российские политики, «но не из правительства».
«Максимум пять, может, шесть машин будет продано», — отметил Мантуров.
Он объяснил столь небольшие продажи интенсивностью пополнения парка основного заказчика — гаража президента. В августе отгрузки машин туда станут массовыми, и таковыми они будут в течение всей второй половины 2019-го.
Министр добавил, что «Аурусами» активно интересуются из-за рубежа, например, с Ближнего Востока, а недавно спикер парламента Словакии Андрей Данко спрашивал у него, когда машины поступят в продажу.
Комментарии
Бортжурнал , Автоновости , Денис Мантуров , Андрей Данко , Владимир Путин , РИА Новости
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