Hyundai Creta: основные неисправности автомобиля

Уже прошло три года с того времени, как Hyundai Creta вышел на рынок, и многие автолюбители присматриваются к нему в качестве покупки подержанного транспортного средства. Теперь же стали известны частые поломки, которые могут ожидать будущего владельца данной модели.

Дефекты кузова. Хотя маленький кроссовер быстро завоевал популярность среди мужской и женской аудитории, став бестселлером, со временем стали видны типичные недоработки инженеров, собирающих данную модель. Прежде всего, это касается окраски кузова. После непродолжительной эксплуатации на нем появляется вздутие краски, а затем и очаги коррозии.

Ради справедливости можно отметить, что встречался данный недостаток не в каждой модели, а дилеры, в случае выявления дефекта без дополнительных разговор устраняли пробле. Практически во всех случаях мастера точно попадали в цвет авто, главное при появившейся проблеме — не затягтвать с ее решением.

Два года назад дефект с некачественным покрытием багажника был практически устранен полностью. Еще одной проблемой для владельцев маленького кроссовера стали повреждения, которые наносились даже при бережной эксплутации. К примеру, более тщательная мойка для устранения загрязнений в итоге приводила к исчезновению лакокрасчного покрытия.

Не менее актуальной проблемой стало постукивание замка багажника, а также появление шумов в салоне. Причиной тому стали неплотные крепления, а устранить проблему было практически нереально. Климат-контроль также сдавал сбои, а потому первые поломки появлялись в машине еще до первого ТО.

Стоит отметить, что два года назад инженеры потрудились полностью устранить выявленные проблемы, улучшив качество сборки своих моделей.

Двигатель. Так как Hyundai Creta оснащается передовыми двигателями объемом 1,6 и 2 литра, с ними проблем практически не возникает. Единственной проблемой может стать то, что машина не заводится при запуске с ключа зажигания, но устранить ее легко в дилерском центре.

Трансмиссия и ходовая часть. Ходовая часть оказалась слабой стороной бестселлера, а потому три года назад производитель вынужден был организовать отзывную кампанию. Среди наиболее распространенных поломок: Перетирание топливной трубки возле бензобака;

Стук рулевой рейки при небольшом пробеге;

Поломки электроусилителя руля. Ходовая часть оказалась слабой стороной бестселлера, а потому три года назад производитель вынужден был организовать отзывную кампанию. Среди наиболее распространенных поломок:

Что касается трансмиссии, менять масло достаточно через каждые 60 тысяч километров пробега, а потому при покупке данной модели не будет лишним поинтересоваться у бывшего владельца, соблюдал ли он данное правило.

Итог. Hyundai Creta сразу после выхода в продажу завоевал популярность во всем мире, однако затем производитель был вынужден организовать отзыв своих моделей из-за дефектов. На самом деле встретить поломки можно не часто, а потому внедорожник остается одним из самых востребованных не зря. Выбрать хороший автомобиль с пробегом не сложно, а правильная эксплуатация позволит ему служить долго и надежно.