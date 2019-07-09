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Toyota Supra выступила против BMW Z4 

Car.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Car.ru
Не успел новейший японский спорткар Toyota SUPRA официально прибыть в автосалон в Детройте, а уже обратил на себя пристальное внимание широких масс ценителей дорогих авто.
Эта новинка имеет такую же платформу и двигатель, как BMW Z4. Даже собирали её в Австрии. Правда, удельная мощность Z4 немного ниже, чем у Toyota.
Одинаковая начинка немца и японца никого не смогла оставить равнодушным. Поэтому блогеры выставили Toyota против "немца" на дрэг-гонку.
Два одинаковых шестицилиндровых двигателя объемом 3 литра, коробка передач — классический автомат ZF. Но до 100 км/ч японско-немецкий спорткар разгоняется на 0,2 секунды быстрее, чем немецкий. Правда, невооруженным взглядом заметно, что дизайнеры этих спорткаров в работе не пересекались.
Компания Toyota решила порадовать и российских автолюбителей. 22 экземпляра SUPRA будут продавать в России.
Стоимость базовой модели составляет 5 534 000 рублей, хотя BMW модификации М40 можно приобрести за 4 840 000 рублей. На данный момент уже куплено три спорткара Toyota SUPRA из лимитированной серии А 90. Эти авто были проданы по цене от 5 692 000 рублей.
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Бортжурнал , Toyota Supra , BMW , BMW Z4 , Toyota
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