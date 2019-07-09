Toyota Supra выступила против BMW Z4

Не успел новейший японский спорткар Toyota SUPRA официально прибыть в автосалон в Детройте, а уже обратил на себя пристальное внимание широких масс ценителей дорогих авто.

Эта новинка имеет такую же платформу и двигатель, как BMW Z4. Даже собирали её в Австрии. Правда, удельная мощность Z4 немного ниже, чем у Toyota.

Одинаковая начинка немца и японца никого не смогла оставить равнодушным. Поэтому блогеры выставили Toyota против "немца" на дрэг-гонку.

Два одинаковых шестицилиндровых двигателя объемом 3 литра, коробка передач — классический автомат ZF. Но до 100 км/ч японско-немецкий спорткар разгоняется на 0,2 секунды быстрее, чем немецкий. Правда, невооруженным взглядом заметно, что дизайнеры этих спорткаров в работе не пересекались.

Компания Toyota решила порадовать и российских автолюбителей. 22 экземпляра SUPRA будут продавать в России.

Стоимость базовой модели составляет 5 534 000 рублей, хотя BMW модификации М40 можно приобрести за 4 840 000 рублей. На данный момент уже куплено три спорткара Toyota SUPRA из лимитированной серии А 90. Эти авто были проданы по цене от 5 692 000 рублей.