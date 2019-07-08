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Иномарки не дороже миллиона: топ-5 по выбору россиян 

Автовести 5 часов назад
Фото: © Kia
Крайне узок круг иномарок стоимостью до 1 млн рублей, и страшно близки они народу — именно так можно перефразировать знаменитое ленинское изречение применительно к совершенно нереволюционной ситуации на российском автомобильном рынке. Продолжаем подводить итоги первого полугодия.
Конкурировать в сегменте "народных" автомобилей дешевле 800 тысяч рублей иностранным производителям в России крайне трудно, а то и вовсе невозможно: АвтоВАЗ здесь почти монополист если не по номенклатуре, но по объемам продаж. Ситуация меняется в сторону большего баланса по мере увеличения цены, что и предопределило диапазон, в котором аналитиками агентства "Автостат" представлен очередной актуальный рейтинг по средневзвешенной цене новых автомобилей с учетом продаж по модификациям — от 800 тысяч до 1 млн рублей.
Тут продолжается уверенное лидерство корейского автопрома. Лидером в этом ценовом сегменте предсказуемо стал корейский автомобиль KIA Rio. За 6 месяцев 2019 года россияне приобрели 47 431 Rio при средней цене на него 939 тысяч рублей. На втором месте не менее ожидаемо расположился Hyundai Solaris: продано 30710 автомобилей со средней стоимостью 897 тысяч рублей. Замыкает тройку лидеров чрезвычайно популярный в секторе корпоративных продаж седан Volkswagen Polo, который в первой половине года разошелся тиражом 27810 экземпляров, а его средняя цена составила 848 тысяч рублей.
Далее следуют тоже европейские бренды. В пятерку самых популярных у россиян автомобилей средней стоимостью от 800 тысяч до 1 млн рублей попали также французский компактный кроссовер Renault Duster (18713 экземпляров, цена — 995 тысяч рублей) и чешский лифтбек Skoda Rapid (16978 автомобилей, цена — 952 тысячи рублей).
Отмечается при этом, что, хоть формально все вошедшие в топ-5 автомобили — иномарки, но все они собраны на территории России.
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Бортжурнал , Hyundai , Skoda Rapid , Renault Duster , Kia , Hyundai Solaris , Volkswagen Polo , Volkswagen , Renault , Skoda , Kia Rio , Автоваз
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