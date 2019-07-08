Обязан ли водитель показывать гаишнику аптечку и огнетушитель

Всем хорошо известно требование сотрудников ДПС продемонстрировать обязательный набор, включающий в себя аптечку, огнетушитель и знак аварийной остановки. Стоп! А требование ли это или просьба, которую можно проигнорировать?

Обычно водители предпочитают не спорить с людьми в форме и выполнять все их пожелания, принимая это за свою обязанность. Но не всегда! Нередко попытки провести осмотр транспортного средства наталкиваются на ожесточенное сопротивление водителей. Как мы уже не раз отмечали, инспектор может инициировать процедуру и провести ее без особого согласия автовладельца — на эту тему даже было выпущено соответствующее разъяснение. А вот требование предъявить аптечку, огнетушитель и знак аварийной остановки обычно не вызывает возмущения. Давайте разберемся, правомерно ли оно.

В Правилах дорожного движения есть Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств. Среди них, согласно пункту 7.7, «медицинская аптечка, огнетушитель, знак аварийной остановки по ГОСТу Р 41.27-99». Все это обязательно для автобусов, легковых и грузовых автомобилей, а также колесных тракторах.

Но в главе 2 ПДД «Общие обязанности водителя» не сказано об обязанности предъявить аптечку, знаки аварийной остановки, огнетушитель и прочие средства безопасности. Другое дело, если автомобиль ездит без техосмотра или во время досмотра транспортного средства инспектор не увидел этот набор. Юристы отмечают, что привлечь водителя по статье 12.5.1 КоАП: «Управление автомобилем или другим ТС при наличии неисправностей либо отсутствии необходимых элементов безопасности, которые прописаны в Основных положениях допуска к эксплуатации, управление транспортным средством запрещено. Игнорирование данного правила влечет предупредительную и разъяснительную беседу либо наложение штрафа размером в 500 рублей» можно в том случае, если он сам признался в отсутствии необходимых предметов.

Какова последовательность действий, если инспектор настаивает на предъявлении ему аптечки, огнетушителя и знака аварийной остановки? Попросите его назвать пункт ПДД, который обязывал бы все это предъявить. Помните, что внутренние приказы ГИБДД, о которых любят упоминать гаишники к вам не имеют отношения, и вы следуете ПДД. Не помогло?

Как мы знаем, согласно разъяснению ведомства, инспектор имеет права провести осмотр машины: ""Водителю при этом предлагается добровольно предоставить сотруднику полиции возможность визуально осмотреть транспортное средство и предполагаемые места перевозки груза, конструктивно для этого предназначенные (багажник и «бардачок» легкового автомобиля, кузов грузового автомобиля и т.п.)". Но в багажнике могут находиться личные вещи, которые не позволят увидеть три важных предмета и в этом случае предлагайте гаишнику провести досмотр с приглашением двух понятых и составлением протокола.

Водитель должен знать свои права, но при этом нельзя пренебрегать Правилами. Надеемся, аптечка, огнетушитель и знак аварийной остановки есть в каждом автомобиле.