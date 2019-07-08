Как у Путина: сколько будет стоить «Кортеж»

Шоурум Aurus в Москве может открыться уже в августе. Премиальные машины проекта «Кортеж» появятся в розничной продаже, включая Aurus Senat Sedan. Машина такого типа уже возит президента РФ в его поездках по России и зарубежным странам. Почувствовать себя президентом в собственном автомобиле, по предварительной оценке Минпромторга , обойдется в 18 млн рублей.

Машины Aurus проекта «Кортеж» находятся на финальной стадии готовности и уже через месяц могут появиться в розничной продаже. Как рассказал в интервью агентству Reuters министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров , «открытие шоурума Aurus в Москве может состояться в августе».

По словам министра, точная цена на Aurus для коммерческих заказчиков будет названа в день открытия шоурума, но предварительно это около 18 миллионов рублей.

«Нужно учитывать, что пока это продукт фактически штучной сборки, производство на мощностях индустриального партнера проекта — Sollers — в Татарстане начнется в конце 2020 — начале 2021 года», — предупредил Мантуров.

Еще в прошлом году министр говорил, что розничная цена такого автомобиля будет «более 10 млн рублей. Он точно будет дешевле, как минимум на 20%, чем Rolls-Royce Bentley , но будет дороже, чем самый базовый Mercedes S-класса», — обещал Мантуров. С учетом того, что Bentley Mulsanne стоит чуть более 21,4 млн рублей, разница окажется не такой большой.

В настоящее время на автомобиле Aurus Senat Sedan во всех своих поездках — даже международных — ездит президент РФ Владимир Путин . Не так давно на аналогичный автомобиль пересел и премьер Дмитрий Медведев . По мере пополнения гаража особого назначения при дополнительном количестве этих автомобилей командировки будут обеспечиваться также за счет Aurus, пообещал Мантуров.

Основным заказчиком машины является Федеральная служба охраны (ФСО). Ей до конца года также будет поставлено дополнительное количество автомобилей для обслуживания охраняемых лиц. В Минпромторге рассчитывают, что «в следующем году и члены правительства начнут активно переходить на Aurus».

Aurus Senat разработан в рамках российского проекта «Кортеж» — создания отечественных машин для первых лиц государства и их сопровождения. Название Aurus образовано за счет слияния начала слов Aurum (золото) и Russia (Россия). Кроме седана, который впервые появился на публике в день инаугурации президента Владимира Путина в 2018 году, создается целая линейка автотранспортных средств: лимузин, внедорожник, минивэн и мотоцикл. Все они являются транспортными средствами премиального сегмента. Проект реализуется госинститутом НАМИ при содействии группы Sollers и зарубежных партнеров. Сроки запуска производства неоднократно переносились.

Проект «Кортеж» реализуется с 2012 года. На разработку автомобиля для первых лиц за это время потрачено, по разным данным от 10 до 14 млрд рублей.

«На российском рынке изначально не было потенциала и возможностей «оседлать» такой проект, поэтому государство выступило как драйвер, не только создав автомобиль для первых лиц, но и реализовав ряд уникальных решений, которые будут использованы и в массовом сегменте российских автомобилей», — пообещал Мантуров.

Впрочем, на рынке выпуск Aurus восприняли неоднозначно. Так, например, весной стало известно, что компании Toyota Lamborghini и Michelin опротестовали патентную заявку российского бренда Aurus в европейском Бюро по интеллектуальной собственности. Автопроизводители заявили, что название Aurus до степени смешения схоже с названиями брендов их автомобилей, отмечали «Известия».

Эксперты тогда предположили, что российский Aurus, возможно, придется переименовать для рынка ЕС

Официально Aurus был презентован на 13-м Московском международном автомобильном салоне (ММАС) в августе прошлого года. Зарубежные и российские журналисты отмечали его сходство с Rolls-Royce Phantom . Тем не менее, положительных отзывов на автомобиль оказалось больше, чем отрицательных.

По словам Мантурова, «это мелкосерийный продукт, по мере расширения производства, а это реально произойдет в 2021 году, когда запустим серию в Елабуге, можно будет говорить о снижении производственных издержек и стоимости закупки компонентов для производства». «Любой производитель компонентов готов снижать стоимость, если ты ему дашь гарантированный объем заказов», — добавил министр.

В 2019 году из-за интенсивных отгрузок в адрес гаража президента планируется продать не более пяти—шести автомобилей Aurus.

Эксперты ажиотажного спроса на президентский седан не ожидают. По итогам прошлого года в России было продано 1 908 автомобилей Mersedes S-Class и 724 Maybach S-Class, это представительские автомобили-бестселлеры в своей категории, и именно с ними в теории должен конкурировать Аурус Senat, рассуждает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский

Однако вопрос стоимости: цены на удлиненную версию S-Class начинаются от 6 млн рублей, на Maybach — от 11 млн в самой «бедной» комплектации.

С самого начала проект «Кортеж» задумывался как статусный, необходимый для демонстрации технических возможностей снова производить в стране премиальный автомобиль. Но проект начал реализовываться в тучном докризисном 2013 году, когда это было уместно. Сейчас, при условии, что снижение доверия к власти фиксирует даже Росстат , население беднеет пятый год сряду, а разрыв между самыми бедными и самыми обеспеченными гражданами растет, массовое пересаживание высокопоставленных чиновников и глав госкорпораций на современные аналоги «Чаек» и ЗИСов стоимостью от 18 млн рублей вряд ли добавит их пассажирам популярности, полагает Жарский.

По мнению эксперты, на патриотических чувствах в текущих экономических реалиях Aurus в лидеры рынка не выйдет.