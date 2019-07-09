«Подавители камер» могут довести водителя до больницы и тюрьмы

Относительно недавно в списке разных чудесных устройств для автомобиля, обещающих все земные блага, появились так называемые "глушители радаров": якобы достаточно воткнуть хитрый девайс в прикуриватель, чтобы сделать автомобиль невидимым для камер. Но не все так просто. И не так хорошо. Скорее — наоборот: все очень и очень плохо.

Действие таких устройств основано на создании широкополосных радиопомех — так называемого "белого шума". По замыслу их разработчиков, встречный радиосигнал способен "подавить" радиорадар камеры автоматической фиксации, сделав невозможным замер скорости движения автомобиля. Однако чудес, как известно, не бывает — особенно, если "добрые люди" анонимно предлагают купить чудо в интернете буквально за копейки.

Как показало практическое исследование возможностей таких "антирадаров", на которое ссылается "Российская газета", эффективность гаджетов далеко не так высока, как обещают их продавцы. Во-первых, на российских дорогах в больших количествах используются камеры, действие которых основано не на отражении радиосигнала: вычисление скорости движения может осуществляться еще добрым десятком методов. Соответственно, против таких комплексов чудо-глушилки сделать ничего не смогут.

Во-вторых, чтобы подавить радиосигнал камеры, компактная глушилка должна не только ставить весьма мощные помехи, но и работать в огромном числе диапазонов. А постоянное нахождение подобного устройства рядом с человеком отнюдь не безопасно для здоровья этого человека: один из экспертов издания сравнил такую глушилку с микроволновкой, которая работает с открытой дверцей.

И, наконец, в-третьих, применение подобных "антирадаров" вполне предусмотрено российским законодательством. И это не только штрафы до пяти тысяч рублей с конфискацией устройства, которые обещает КоАП. По данным "РГ", если пользователь "глушилки" случайно нарушит работу ведомственных систем радиосвязи — например, военных или спецслужб (ведь гаджет ставит помехи в широком диапазоне) — водитель может оказаться под пристальным вниманием Уголовного кодекса с перспективой загреметь за решетку отнюдь не на один год.