Лайфхак: как летом сэкономить на бензине

Эксперты издания «За рулём» составили список самых действенных способов, как можно сэкономить расходы на горючее в летнее время. Оказалось, что траты можно сократить, обратив внимание не только на марку заливаемого топлива, но и на открытые окна, привычный маршрут из дома на работу и давление в шинах.

По словам специалистов, заливать 92-й бензин вместо 95-го в любое время года — опрометчивое решение. Более того, специалисты в жаркое время года советуют «повысить октановое число» используемого горючего, поскольку мера поможет предотвратить «нежелательную детонацию». Но выгода в этом случае, уверяют опытные водители, всё же есть. Регулярно заливая 98-й бензин, водитель таким образом продлевает срок службы силового агрегата, что можно назвать выгодой, отсроченной во времени.

Сиюминутной экономии способствует снижение уровня давления в шинах, уверяют эксперты. По их словам, метод можно использовать, только передвигаясь по асфальту.

Закрытые во время движения окна и выключенный кондиционер способствует снижению расхода топлива. Чтобы «не париться» в раскалённом от жары салоне, специалисты рекомендуют планировать поездки на более прохладное время суток.

Эксперты также рекомендуют регулярно менять воздушный фильтр, поскольку загрязнённый пылью, тополиным пухом, насекомыми и др., он ухудшает наполнение цилиндров двигателя, что повышает расход топлива.

Эксперты уверяют, что багажник, установленный на крышу авто, один из злейших врагов экономии. Если освободить крышу авто, расход горючего сократится примерно на 10%. При этом специалисты советуют разобраться с вещами в штатном багажнике, поскольку максимально облегченный автомобиль потребляет меньше топлива.

Наконец, один из самых эффективных способов сэкономить на горючем — изменить манеру езды, поскольку поездки на трёхзначных скоростях повышают расход топлива в два раза.