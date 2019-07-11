Названы кроссоверы, которые меньше других теряют в цене

"Автостат" проанализировал изменения остаточной стоимости автомобилей, купленных три года назад. Лидером стала Toyota RAV4, сохранившая 84,6-92,5% от первоначальной цены.

Отмечается, что лучший результат показала переднеприводная версия кроссовера с "автоматом", которая также оказалась самой популярной на рынке РФ. На втором месте — Kia Sportage с 72-92% сохраненной стоимости, тем же передним приводом и механической коробкой передач. Третью строчку заняла переднеприводная Mazda CX-5 с автоматической трансмиссией с показателем 83,7-88,6%. У всей тройки лидеров двухлитровые бензиновые агрегаты.

С четвертого по седьмое место расположились Hyundai Tucson с результатом 77,6-89,7%, Mitsubishi Outlander с 77,7-86,5%, Nissan X-Trail с71,1-85,4% и Volkswagen Tiguan с 73,5-75,4%.

"Автостат" также приводит рейтинг по всем модификациям моделей, участвовавших в исследовании. Все версии Toyota RAV4 в среднем сохраняют 87,85% изначальной стоимости, Mazda CX-5 — 86,17%, Kia Sportage — 83,84%, Hyundai Tuscon — 83,8%, Mitsubishi Outlander — 81,67%, Nissan X-Trail — 77,67%, а Volkswagen Tiguan — 74,8%.

Кроме того, агентство составило списки, основываясь на технических характеристиках трехлетних авто: приводе, версии силового агрегата и коробке. В пяти из шести составленных групп лидером стал все тот же RAV4. Кроссоверу от Toyota не мешает ни высокая цена, ни даже спорный CVT, работающий в паре с базовыми моторами, в то время как ближайшие конкуренты предлагают более знакомый "автомат". Успех японского бренда объясняется репутацией, проверенной временем. Она же помогает сохранять остаточную стоимость Kia Sportage, Hyundai Tucson и Mazda CX-5 в паре с надежным "атмосферником" и гидромеханической автоматической коробкой передач. В случае с Kia цена поддерживает также пятилетней гарантией при покупке новых авто.

При этом отмечается, что из-за выпуска рестайлинговых моделей автомобили, приобретенные до модернизации, сильно теряют в цене. Живой пример — неважные результаты Mitsubishi Outlander и Nissan X-Trail. Volkswagen Tiguan, потерявший в цене больше других, "пострадал" из-за непопулярного на вторничном рынке сочетания турбодвигателя и "робота", а также из-за новой генерации, которая вышла в начале 2016 года.

В июне эксперты iSeeCars составили рейтинг из 10 автомобилей, стоимость которых за три года владения уменьшается меньше всего. Для этого специалисты изучили более 3,8 млн объявлений о продаже автомобилей на вторичном рынке США