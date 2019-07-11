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Что делать, если приходят чужие штрафы ГИБДД 

Рамблер + ещё 3 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Портал Autonews рассказал, что делать водителю, который получает штрафы от дорожных камер из-за машины с такими же номерами. В качестве примера портал привел случай москвички: ей более двух лет приходили штрафы за водителя, который использовал подложный госномер, совпадающий с ее номером.
По словам женщины, она обращалась в ГИБДД, МВД и прокуратуру, добивалась отмены постановлений о штрафах, но новые взыскания продолжали приходить. Москвичка утверждает, что поток штрафов прекратился только после того, как она рассказала о своем случае в соцсетях.
В полиции водителям, обнаружившим неправомерное использование номеров, посоветовали обращаться с заявлением в любое подразделение МВД, в том числе в Госавтоинспекцию.
В МВД пояснили, что за копирование госномеров грозит наказание по части 4 административной статьи 12.2 (управление транспортным средством с заведомо подложными государственными регистрационными знаками). Отобрать права за это нарушение могут на срок от шести месяцев до одного года.
Если настоящему владельцу номера пришел штраф за авто с подложными знаками, он может обжаловать взыскание в органе, ошибочно вынесшим постановление.
В примере с москвичкой человек, который использовал подложные номера, менял Mercedes на Hyundai Equus, перевешивал знаки, но эта разница при выписке штрафов значения не играла. Женщина предположила, что постановлений о штрафах — миллионы, поэтому никто не сверяет марку и модель.
По поводу несоответствия номеров и марок авто полицейские посоветовали обращаться в Центр организации дорожного движения (ЦОДД). В МВД отметили, что первичную проверку материалов дорожных камер проводят именно там. В обязанности сотрудников ЦОДД входит проверка соответствия госзнаков транспортного средства с его маркой и моделью.
Ранее глава ГИБДД Михаил Черников анонсировал запуск системы по выявлению машин-двойников. По его словам, система должна заработать к 2020 году, она позволит полицейским видеть такие машины в онлайн-режиме.
Эксперт по работе дорожных камер Григорий Шухман заявил Autonews, что сейчас, с учетом недавних сокращений в ГИБДД, инспекции проще выписать штраф, чем тратить ресурсы на поиски двойника. Он добавил, что некоторые мошенники с помощью баз ищут авто таких же марок и моделей, как у них, и выбирают именно их номера.
Комментарии1
Бортжурнал , Hyundai , Hyundai Equus , Михаил Черников , Генпрокуратура РФ , ГИБДД , МВД
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