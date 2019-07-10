Ford отзывает почти 60 тысяч автомобилей Ford Focus

В прошлом году концерном Ford была запущена отзывная кампания, под которую попала модель Focus прошлой генерации в Северной Америке.

Но сейчас ситуация повторилась. По сведениям пресс-центра бренда, в машины, которые попали под новый отзыв, не установили программное обеспечение, способное обнаруживать испорченный клапан продувки адсорбера.

При его заклинивании в системе управления паров есть вероятность образования избыточного вакуума, который деформирует топливный бак. Последствия могут быть разныео: от срабатывания датчика на панели приборов, до прекращения работы мотора.

В корпорации не сообщают ни о каких происшествиях либо травмах, которые связаны с данной проблемой.

Как отмечается, под отзыв попали машины Ford Focus 2012 и 2017 годов выпуска, имеющие мотор GDI на 2 литра. И Focus 2013-2014 годов, который получил 2-литровый двигатель GTDI. Примерно 58 000 авто будут отозваны в Северной Америке. Большая часть из них, приблизительно 57 400, ездят по дорогам США, 400 в Канаде и 480 в Мексике.

Работники сервисных центров осмотрят и перепрограммируют модель управления мотором с соответствующей калибровкой ПО и поменяют клапан продувки адсорбера, если понадобится. До прохождения автомобилем проверки специалистами американской компании, владельцам советуют хранить в собственных машинах, по меньшей мере, половину топливного бака.