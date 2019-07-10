Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ford отзывает почти 60 тысяч автомобилей Ford Focus 

Car.ru + ещё 1 6 часов назад
Фото: Car.ru
В прошлом году концерном Ford была запущена отзывная кампания, под которую попала модель Focus прошлой генерации в Северной Америке.
Но сейчас ситуация повторилась. По сведениям пресс-центра бренда, в машины, которые попали под новый отзыв, не установили программное обеспечение, способное обнаруживать испорченный клапан продувки адсорбера.
При его заклинивании в системе управления паров есть вероятность образования избыточного вакуума, который деформирует топливный бак. Последствия могут быть разныео: от срабатывания датчика на панели приборов, до прекращения работы мотора.
В корпорации не сообщают ни о каких происшествиях либо травмах, которые связаны с данной проблемой.
Как отмечается, под отзыв попали машины Ford Focus 2012 и 2017 годов выпуска, имеющие мотор GDI на 2 литра. И Focus 2013-2014 годов, который получил 2-литровый двигатель GTDI. Примерно 58 000 авто будут отозваны в Северной Америке. Большая часть из них, приблизительно 57 400, ездят по дорогам США, 400 в Канаде и 480 в Мексике.
Работники сервисных центров осмотрят и перепрограммируют модель управления мотором с соответствующей калибровкой ПО и поменяют клапан продувки адсорбера, если понадобится. До прохождения автомобилем проверки специалистами американской компании, владельцам советуют хранить в собственных машинах, по меньшей мере, половину топливного бака.
Car.ru: последние новости
Hyundai поделилась данными о новом пикапе АвтоВАЗ рассказал о надежности японского вариатора для версии Lada Xray Сильные и слабые стороны Geely Atlas и KIA Sportage
Комментарии
Бортжурнал , Ford Focus , Ford
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Ленинградской области в ДТП погиб человек
Эксперт высказался об идее создания турбоперекрестков в РФ1
Под кортеж Путина бросилась девушка421
Новую Hyundai Creta засняли на дороге
«Серый» техосмотр обложат огромными штрафами3
Видео
01:39
Самокатчик избил водителя и был сбит внедорожником
ДТП Автоновости
01:02
Представлен красивейший суперкар De Tomaso
Автоновости
00:22
«Не уступил»: видео крупной аварии в Москве попало в сеть
ДТП
01:41
«АвтоВАЗ» остановил производство
Автоновости
00:23
Водитель Lexus устроил гонки и врезался в скорую
ДТП
00:14
Пролетевшее через 4 полосы авто поехало дальше
ДТП
03:44
Автолюбителям посоветовали готовить кошельки
Автоновости
00:26
«Плохо будет всем»: ГИБДД хочет переписать ПДД
Автоновости
00:59
Сбитая фура зависла над железной дорогой
ДТП
00:11
Мясорубка на Кутузовском: есть погибшие
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение