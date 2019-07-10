Новую Hyundai Creta засняли на дороге

Порция снимков паркетника под индексом ix25, известного в РФ как Creta, появились на китайском сайте sina.com.cn. Также там отмечено, что автомобиль оснащен 1,4-литровым турбированным бензиновый двигатель мощностью 130 л.с. в сочетании с шестидиапазонным "автоматом".

На фото видно, что с обновлением внешность Creta сильно преобразилась, получила трехэтажную оптику и приблизилась к соотечественнику Kia Seltos, которому прочат судьбу "убийцы" самого популярного кроссовера в России.

sina.com.cn

В салоне установлен большой сенсорный дисплей и рулевое колесо со множеством кнопок для управления различными функциями.

По некоторым данным, вторым агрегатом на выбор станет 1,6-литровый 125-сильный мотор. Трансмиссии — "механика", шестиступенчатая автоматическая коробка передач, либо семидиапазонный "робот" с двумя сцеплениями.

Продажи кроссовера стартуют с Южной Кореи, а в Россию Creta обещают привезти до конца года, сообщал "Авторамблер".