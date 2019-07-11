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Автомобили Renault россиянам начали доставлять на дом 

Авторамблер + ещё 7 5 часов назад
Фото: Авторамблер
Пока услуга доступна только для покупателей кросс-купе Arkana, продажи которого стартовали на прошлой неделе.
Онлайн-продажи авто давно доступны в России, но французский бренд первым превратил свой онлайн-шоурум в полноценный интернет-магазин, избавив клиентов от необходимости ехать в дилерский центр. Процесс покупки выглядит так: клиент выбирает приглянувшуюся модификацию Arkana, оплачивает ее онлайн — при этом, разумеется, предусмотрено и оформление кредита — и при желании заказывает на дом тест-драйв или же просто доставку автомобиля.
Далее покупателю звонит оператор, чтобы уточнить время и место, куда брендированный автовоз Renault привезет новенький Arkana в фирменном чехле. Вместе с автомобилем приедет менеджер, который оформит необходимые документы.
С момента запуска услугой уже успели воспользоваться 13 человек из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Тамбова, Екатеринбурга и Краснотурьинска. Первый купе-кроссовер был доставлен на дом в понедельник покупателю из Екатеринбурга, сообщает издание "За Рулем".
Renault называет новый сервис "еще одним шагом в направлении создания единой цифровой платформы по продажам новых автомобилей". При этом компания уже тестировала услугу на лимитированной версии Akrana Edition One, предзаказ которой открыли 23 мая. Тогда в онлайн-шоуруме 100 экземпляров модели, которые разобрали в течение трех часов.
Премьера Akrana российской сборки состоялась 4 июля. В зависимости от выбранной модификации цена модели варьируется от 1 млн до 1,49 млн руб.
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Бортжурнал , Renault , За рулем
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