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Какое наказание грозит водителю за сбитую дорожную камеру 

Рамблер + ещё 1 7 часов назад
Эксперты Autonews выяснили, какое наказание предусмотрено для водителя, который на автомобиле сбил частный комплекс фиксации нарушений ПДД. Оказалось, что за проступок автовладелец рискует лишиться свободы на несколько лет.
В пример автор статьи привёл инцидент в городе Электросталь, где водитель внедорожника SsangYong Kyron на большой скорости сбил частную мобильную камеру. На записи ЧП, появившейся в Сети, видно, что автолюбитель, двигаясь по широкой обочине, не пытается объехать треногу и даже не сбавляет скорость. По данным издания, владелец камеры, который дежурил рядом с комплексом, обратился в полицию. После непродолжительной погони, в процессе которой водитель джипа нарушил несколько правил дорожного движения, 41-летний автолюбитель был задержан.
В пресс-службе МВД по Московской области пояснили, что за выезд на встречную полосу водителю грозит лишение водительских прав на срок до полугода, а за невыполнение требований автоинспекторов штраф до 800 рублей.
За уничтожение дорожной камеры, стоимость которой колеблется в районе 1 млн рублей, нарушителю и вовсе грозит лишение свободы за «умышленное уничтожение чужого имущества», утверждает адвокат Марат Аманлиев. Впрочем, юрист оговаривается, что доказать намеренную порчу комплекса будет сложно.
«Водитель скажет, что сбил камеру случайно, а уехал, потому что испугался. По видео и даже по показаниям свидетелей не доказать, что он заранее планировал такой поступок», — заявил Аманлиев.
Наиболее вероятным развитием событий юрист считает возбуждение административного дела за оставление места ДТП. Кроме того, не исключено, что владелец камеры постарается через суд взыскать с водителя не только стоимость дорожного комплекса, но и упущенную выгоду в виде среднего количества штрафов за день.
Комментарии6
Бортжурнал , Видео , SsangYong Kyron , SsangYong , Марат Аманлиев , ГИБДД , МВД
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