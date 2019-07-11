В России отзывают 145 купе Bentley Continental

Официальный представитель автопроизводителя Bentley на российском рынке — компания « Фольксваген Груп Рус» — отзывает 145 автомобилей Bentley New Continental GT, сообщает Росстандарт.

Под отзыв попали автомобили, реализованные в 2018-2019 годах.

«Причиной отзыва транспортных средств является низкое напряжение АКБ, которое может привести к отказу блока переключателей центральной консоли», — говорится в сообщении.

На автомобилях бесплатно для владельцев будет обновлено программное обеспечение или же заменен весь проблемный блок.