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В России отзывают 145 купе Bentley Continental 

Rambler News Service + ещё 12 8 часов назад
Фото: ru.wikipedia.org
Официальный представитель автопроизводителя Bentley на российском рынке — компания «Фольксваген Груп Рус» — отзывает 145 автомобилей Bentley New Continental GT, сообщает Росстандарт.
Под отзыв попали автомобили, реализованные в 2018-2019 годах.
«Причиной отзыва транспортных средств является низкое напряжение АКБ, которое может привести к отказу блока переключателей центральной консоли», — говорится в сообщении.
На автомобилях бесплатно для владельцев будет обновлено программное обеспечение или же заменен весь проблемный блок.
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Бортжурнал , Bentley Continental , Bentley , Volkswagen
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