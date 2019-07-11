АИ-92 или АИ-95: выбираем бензин для автомобиля

В настоящее время почти все современные двигатели требуют того, что владельцы автомобилей заправляли их бензином с октановым числом не ниже 95.

Как подчеркивается, причиной этого являются новые экологические требования, поскольку подобный бензин наносит меньший вред окружающей среде. В то же время отмечается, что на дорогах продолжает ездить много машин, оснащенных силовыми установками, которые функционируют на бензине АИ-92. Итак, разберемся, в чем заключается разница между ними?

Каким бензином заправлять автомобиль. Вопрос выбора бензина является довольно актуальным для российских автовладельцев. Тем более, когда цена на топливо с каждым годом повышается. Как подчеркивается, бензин марки АИ-92 гораздо дешевле 95-го и по этой причине большая часть водителей, чьи автомобили должны заправляться высокооктановым бензином, стараются экономить и заливают в них более дешевое топливо.

Несмотря на это автомобили нормально ездят, и никаких проблем с ними не возникает. Вот именно тогда и появляется вопрос, который, скорее всего, интересует всех автомобилистов, а в чем отличие моторов, которые разработаны для 92-го и 95-го бензинов.

Бензиновая неразбериха. Ради примера возьмем силовые агрегаты Волжского автомобильного завода ( Ради примера возьмем силовые агрегаты Волжского автомобильного завода ( ВАЗ ). Один и тот же двигатель, однако установленный в различные автомобили, требует заправки совершенно разным бензином.

Например, у владельца Lada Vesta с 1,6-литровым двигателем есть возможность заправляться 92-м бензином, однако собственник модели Granta с аналогичным мотором уже не может заливать в машину топливо с октановым числом 92. В то же время технически моторы никак не отличаются друг от друга.

Таким образом, выбрать, каким бензином заправлять свое авто, должен сам водитель. При этом следует подчеркнуть, что машина способна ездить на любом топливе, поскольку установленный в ней октан-корректор внесет изменения в работу двигателя.

Однако все это относится лишь к современным 16-клапанным силовым установкам. Если ваш автомобиль оборудован старым 8-клапанным двигателем, то заливать в него более дорогой бензин не имеет никакого смысла. Данные силовые агрегаты имеют высокий расход топлива и невысокую динамику, по этой причине лучше всего для них подойдет именно АИ-92.

Итог. Исходя из всего вышесказанного, можно прийти к выводу, что выбор бензина ложится на плечи самого водителя.