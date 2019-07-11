Три страшилки ГИБДД, в которые верят даже опытные водители

Правила дорожного движения следует соблюдать, но это делают не все и не всегда. Вот и приходится доблестной Госавтоинспекции идти на разные ухищрения, дабы остудить пыл отморозков, хамов и сорвиголов.

Иногда ГИБДД преувеличивает степень серьезности своих средств, направленных на предотвращение нарушений. В других ситуациях наоборот не говорит о реальном положении вещей, а дорожные мифы только раздуваются.

Камера-муляж

Кто в Москве не бывал, красоты не видал и не имел "удовольствия" созерцать впечатляющее количество камер фото— и видеофиксации. На дорогах есть не только реально функционирующие комплексы, но и муляжи. Они выглядят как "настоящие" камеры, однако с них не приходят штрафы. Информация о муляжах содержится в приложениях-антирадарах — по крайней мере, в программе, которую используем лично мы, есть уведомление о муляжах.

Оговоримся — если впереди муляж, то это не означает, что надо нестись как умалишенный. Речь не о нарушениях ПДД, а перечислении способов как нагнать страху на нарушителей. Надеемся, вы это понимаете и видите разницу.

Выезд на "вафельницу"

Если услышите, что выезд на желтую разметку, она же "вафельница" повально фиксируется камерами, то знайте — это не так. Разметка, украшающая более сотни перекрестков, является лишь напоминанием деятелям, которые любят выкатываться на забитый перекресток о части 1 статьи 12.13 КоАП, в которой сказано:

"Выезд на перекресток или пересечение проезжей части дороги в случае образовавшегося затора, который вынудил водителя остановиться, создав препятствие для движения транспортных средств в поперечном направлении влечет наложение административного штрафа в размере одной тысячи рублей".

Штраф с камеры за пребывание на разметке в течение пяти секунд после включения запрещающего сигнала светофора, можно получить лишь на пересечении Садового кольца и Орликова переулка просто потому, что комплекс, фиксирующий данное нарушение, пока контролирует только этот перекресток.

Перестроения в тоннеле

Разговоры о новой функции камер ходили еще в 2016 году — планировалось научить комплексы фиксировать пересечения сплошной разметки в туннелях на Третьем транспортном кольце, а также видеть автомобили, едущие с выключенными фарами. По некоторым данным, система так и не заработала.

Лично нам жаль — очень утомили "умники", которые перестраиваются в туннелях, не обращая внимания на сплошные линии разметки, и при этом создают аварийные ситуации. Впрочем, быть может, мы чего-то не знаем и за маневры в туннелях действительно приходят штрафы с камер? Делитесь в комментариях, если с вами произошло подобное.