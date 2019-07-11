Есть возможность вернуть давно изъятый регистрационный знак

Практика применения такой нормы, как снятие регистрационного знака с транспортного средства, упорядочена и применяется ограниченно.

В прошлом десятилетии владельцы автомобилей гораздо чаще сталкивались с такой ситуацией. Многие из водителей до сих пор так не вернули автомобильные номера.

Что происходит с номерными знаками после снятия. Автомобиль у отдельных владельцев служит по 20-30 лет. Даже спустя 5-10 лет после стоянки в гараже, случаются случаи попытки реанимировать машину. Если при этом номера были демонтированы, то потребуется заплатить за их восстановление.

Среди других причин возврата снятого номера может стать ценность исходной комбинации цифр или букв. В таком случае встает вопрос о судьбе таблички регистрационного знака.

Снятые номерные знаки хранят в отделении ГИБДД ограниченное количество времени. Представители инспекции поясняют, что все таблички, которые снимались с учетом прежних норм административного кодекса, уже утилизированы.

Если владелец по какой-то причине решил вернуть себе прежние номера, то в дорожной полиции поясняют, что такая возможность существует.

Порядок возвращения снятых с автомобиля номеров. Восстановление утилизированных табличек, как и в случае их утери, механического повреждения, происходит путем изготовления дубликатов. Это можно сделать даже при утрате знака, к примеру, в 2004 году. Для изготовления дубликатов подойдут все номера, соответствующие действующему образцу. Действующим нормативным документом является ГОСТ с обозначением Р 50577-93.

собственник транспортного средства;

владелец машины, действующий по доверенности;

должностное лицо организации. Обратиться за изготовлением дубликата вправе:

Изготовить номера сможет любая уполномоченная организация. Сегодня это — не только государственные органы.

При обращении в одну из официальных организаций потребуется предъявить свидетельство о регистрации транспорта.

Новые нюансы. Еще в конце 2018 года стало известно о дополнениях в государственный стандарт. Согласно изменениям, стало возможным изготовление и использование табличек регистрационных знаков на нестандартные установочные места. Эта касается нескольких групп транспортных средств: автомобиль, привезенный из США или Японии;

мотоциклы (мопеды) различных моделей и марок;

снегоходы, квадроциклы. Еще в конце 2018 года стало известно о дополнениях в государственный стандарт. Согласно изменениям, стало возможным изготовление и использование табличек регистрационных знаков на нестандартные установочные места. Эта касается нескольких групп транспортных средств:

Последняя категория регистрируется не в ГИБДД, а в Гостехнадзоре, но возможность получить уменьшенные в размере номера сохраняется.

Таким образом, владелец раритета или стоявшего несколько лет байка сможет не только восстановить номера. Он еще установит их на штатное место, не думая о правильности подсветки или о фиксации крепежной рамки.

Итог. Необходимость восстанавливать регистрационный знак возникает не часто. Но после вывода этой функции из-под юрисдикции ГИБДД, сама процедура стала проходить более просто. Водителю потребуется совершить один короткий визит в официальную организацию.