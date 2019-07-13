Судебная тяжба с ГИБДД вокруг применения в Москве дорожных знаков уменьшенных размеров завершилась победой столичных властей. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Ранее Госавтоинспекция и суды оштрафовали московский ЦОДД на 500 тысяч рублей за самовольную установку таких знаков на одной из улиц, посчитав, что они угрожают безопасности движения. Однако Мосгорсуд отменил штраф, уточнив, что уменьшенные знаки установлены на улице, где скорость ограничена 60 км/ч, кроме того, они хорошо освещены. Речь идет об уменьшенных знаках «Уступи дорогу» и «Пешеходный переход», а также экспериментальном объединенном указателе «Парковка для инвалидов» на пересечении Анадырского проезда и Минусинской улицы на северо-востоке Москвы.