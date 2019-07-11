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В Сети показали пикап и фургон на базе Chevrolet Niva 

Автоновости дня + ещё 1 2 часа назад
Пойди такая «Нива» в производство, она наверняка пользовалась бы хорошим спросом Проект ВАЗ-2123, который в 2002 году переродился в Chevrolet Niva производства GM-AvtoVAZ, включал не только пятидверный кузов «универсал», но и две другие модификации — пикап с индексом -2323 и фургон -2723. АвтоВАЗ даже показывал прототипы этих машин широкой публике — на международном автосалоне в Москве в августе 1999 года.
Довольно приятно было наткнуться на пикап и пассажирский фургон в базе Роспатента. Документы на эти версии были оформлены АвтоВАЗом в далеком 1999 году. По сравнению с базовым внедорожником машины имеют удлиненный задний свес, благодаря этому внутренняя длина грузового отсека составляет приличные 1,6 м. Фургон отличается от пикапа пластиковой накладкой над кузовом, он мог быть как чисто грузовым, так и грузопассажирским — во втором случае колпак имеет большие боковые стекла. На картинках в патенте изображена именно грузопассажирская версия.
GM-AvtoVAZ планировал запустить производство ВАЗ-2323/-2723 под маркой Chevrolet через два года после начала выпуска исходного внедорожника, то есть в 2004 году. Но этим планам не суждено было сбыться. Тем не менее АвтоВАЗ каждый год аккуратно продлевает действие патентов на эти автомобили.
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Бортжурнал , Автоновости , Тест-драйвы , Chevrolet , Chevrolet Niva , Роспатент , Автоваз
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