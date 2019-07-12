Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как можно вывести запах сигарет из салона машины? 

Car.ru 5 часов назад
Фото: Car.ru
Несмотря на то, что курение начинает медленно выходить из моды, по-прежнему есть большое количество водителей, которые предпочитают курить прямо за рулем транспортного средства.
В этом нет никакой проблемы ровно до тех пор, пока у владельца автомобиля не появятся планы по его продаже либо пока к нему в салон не сядут некурящие пассажиры. Вот тогда возникает необходимость устранить табачный запах из салона автомобиля.
Не автомобиль, а пепельница. Большая часть курящих автовладельцев не видят никаких проблем в том, что они курят в собственной машине, поскольку они имеют право делать с ним все, что только пожелают. В то же время, следует отметить, что продать прокуренный автомобиль гораздо тяжелее.
Поскольку даже потенциальный покупатель с вредной привычкой едва ли пожелает ездить в кем-то прокуренном автомобиле, а уже про тех, кто не курит, и говорить не приходится. По этой причине перед каждым курящим водителем рано или поздно встает вопрос устранения из салона машины запаха табачного дыма. А сделать это можно несколькими методами. Давайте рассмотрим самые эффективные способы.
Подручные средства. Если брать во внимание опыт других автовладельцев, то большинство водителей, чтобы вывести запах табака из салона транспортного средства, используют уксусную кислоту. Считается, что если налить в емкость 50 миллилитров уксуса и оставить ее в салоне автомобиля на 24 часа, то пахнуть табаком будет существенно слабее.
Идентичным образом используют и нашатырный спирт, который необходимо оставить в автомобиле на ночь. Если вы курите в салоне машины довольно редко, то, чтобы проветрить салон, можно воспользоваться зернами кофе либо таблетками активированного угля.
При этом, как подчеркивается, если вы курили в автомобиле много и на протяжении нескольких лет, вам придется прибегнуть к кардинальным мерам. В первую очередь, необходимо сделать хорошую химическую чистку салона. К тому же если на кресла были одеты чехлы, их лучше всего снять, поскольку они пропитались дымом.
Помимо этого вы можете немного сэкономить, купив пенный очиститель для ковров, которым потребуется натереть всю тканевую обивку в салоне. В то же время следует подчеркнуть, что даже подобные меры не всегда гарантируют 100% результат, поскольку дым буквально въедается в автомобиль и вывести его довольно тяжело.
Итог. Исходя из всего вышесказанного, можно прийти к выводу, что владельцу автомобиля никто не может запретить курить в салоне, однако в будущем из-за этой вредной привычки он может столкнуться с проблемами.
Car.ru: последние новости
АИ-92 или АИ-95: выбираем бензин для автомобиля В Минкомсвязи рассказали о новом сервисе для обжалования штрафов ГИБДД В России отзывают 145 автомобилей премиум-класса Bentley
Комментарии
Бортжурнал
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Смертельная переправа: трагедия погубила 10 человек12
Кусок скалы снес автобус в Китае и убил людей
5 нововведений, с которыми столкнутся российские водители1
«Я потерял всё!»: «Корвет» сгорел дотла
Стиль «БПАН»: для чего водители занижают свои авто
Видео
01:39
Самокатчик избил водителя и был сбит внедорожником
ДТП Автоновости
00:31
Смертельная переправа: трагедия погубила 10 человек
ДТП Статьи
00:16
Какое наказание грозит водителю за сбитую дорожную камеру
Бортжурнал
01:02
Представлен красивейший суперкар De Tomaso
Автоновости
00:56
Автоледи насмешила очевидцев нелепым ДТП
ДТП
00:22
«Не уступил»: видео крупной аварии в Москве попало в сеть
ДТП
00:37
Автотрассу засыпало долларовыми купюрами
ДТП
01:41
«АвтоВАЗ» остановил производство
Автоновости
00:23
Водитель Lexus устроил гонки и врезался в скорую
ДТП
00:14
Пролетевшее через 4 полосы авто поехало дальше
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение