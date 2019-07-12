Как можно вывести запах сигарет из салона машины?

Несмотря на то, что курение начинает медленно выходить из моды, по-прежнему есть большое количество водителей, которые предпочитают курить прямо за рулем транспортного средства.

В этом нет никакой проблемы ровно до тех пор, пока у владельца автомобиля не появятся планы по его продаже либо пока к нему в салон не сядут некурящие пассажиры. Вот тогда возникает необходимость устранить табачный запах из салона автомобиля.

Не автомобиль, а пепельница. Большая часть курящих автовладельцев не видят никаких проблем в том, что они курят в собственной машине, поскольку они имеют право делать с ним все, что только пожелают. В то же время, следует отметить, что продать прокуренный автомобиль гораздо тяжелее.

Поскольку даже потенциальный покупатель с вредной привычкой едва ли пожелает ездить в кем-то прокуренном автомобиле, а уже про тех, кто не курит, и говорить не приходится. По этой причине перед каждым курящим водителем рано или поздно встает вопрос устранения из салона машины запаха табачного дыма. А сделать это можно несколькими методами. Давайте рассмотрим самые эффективные способы.

Подручные средства. Если брать во внимание опыт других автовладельцев, то большинство водителей, чтобы вывести запах табака из салона транспортного средства, используют уксусную кислоту. Считается, что если налить в емкость 50 миллилитров уксуса и оставить ее в салоне автомобиля на 24 часа, то пахнуть табаком будет существенно слабее.

Идентичным образом используют и нашатырный спирт, который необходимо оставить в автомобиле на ночь. Если вы курите в салоне машины довольно редко, то, чтобы проветрить салон, можно воспользоваться зернами кофе либо таблетками активированного угля.

При этом, как подчеркивается, если вы курили в автомобиле много и на протяжении нескольких лет, вам придется прибегнуть к кардинальным мерам. В первую очередь, необходимо сделать хорошую химическую чистку салона. К тому же если на кресла были одеты чехлы, их лучше всего снять, поскольку они пропитались дымом.

Помимо этого вы можете немного сэкономить, купив пенный очиститель для ковров, которым потребуется натереть всю тканевую обивку в салоне. В то же время следует подчеркнуть, что даже подобные меры не всегда гарантируют 100% результат, поскольку дым буквально въедается в автомобиль и вывести его довольно тяжело.

Итог. Исходя из всего вышесказанного, можно прийти к выводу, что владельцу автомобиля никто не может запретить курить в салоне, однако в будущем из-за этой вредной привычки он может столкнуться с проблемами.