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В России пересчитали все Volkswagen Beetle 

Motor.ru + ещё 3 23 часа назад
Фото: Motor.ru
На начало текущего года в России насчитывается 3542 экземпляра Volkswagen Beetle, причем наибольшая их концентрация зафиксирована в Москве. Об этом сообщает «Автостат».
Жители столицы владеют 807 «Жуками», а в Санкт-Петербурге их в два раза меньше — всего 340 штук. Корме того, эта модель пользуется популярностью в таких городах, как Екатеринбург, Краснодар, Ростов-на-Дону, Воронеж, Нижний Новгород и Челябинск.
«Жук» выпускался на протяжении почти восьми десятилетий. Сборка Volkswagen Beetle была остановлена 10 июля — тогда с конвейера мексиканского завода в Пуэбле сошел последний экземпляр модели.
В России автомобиль продавался вплоть до 2016 года — из-за низкого спроса и высокой цены (от 1,4 млн рублей) Volkswagen прекратил поставки Beetle на российский рынок.
Источник: Автостат
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Бортжурнал , Автоновости , Volkswagen Beetle , Volkswagen
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