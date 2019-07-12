В России пересчитали все Volkswagen Beetle

На начало текущего года в России насчитывается 3542 экземпляра Volkswagen Beetle , причем наибольшая их концентрация зафиксирована в Москве. Об этом сообщает «Автостат».

Жители столицы владеют 807 «Жуками», а в Санкт-Петербурге их в два раза меньше — всего 340 штук. Корме того, эта модель пользуется популярностью в таких городах, как Екатеринбург, Краснодар, Ростов-на-Дону, Воронеж, Нижний Новгород и Челябинск.

«Жук» выпускался на протяжении почти восьми десятилетий. Сборка Volkswagen Beetle была остановлена 10 июля — тогда с конвейера мексиканского завода в Пуэбле сошел последний экземпляр модели.

В России автомобиль продавался вплоть до 2016 года — из-за низкого спроса и высокой цены (от 1,4 млн рублей) Volkswagen прекратил поставки Beetle на российский рынок.

Источник: Автостат