5 нововведений, с которыми столкнутся российские водители

Autonews собрал пять нововведений, с которыми уже столкнулись российские автолюбители или столкнутся в самое ближайшее время. В перечне — изменённые правила регистрации авто, ликвидация частных камер на дорогах, новая схема выдачи прав и др.

Автовладельцы смогут регистрировать машины не только в ГИБДД , но и у дилеров и даже у самих производителей. В августе заработают поправки в закон «О госрегистрации транспортных средств». В документе также прописан новый порядок постановки автомобиля на учёт у автоинспекторов: с конца лета 2019 года в ГИБДД будут выдавать только свидетельства о регистрации (СТС), а изготовление номеров водителю придётся заказывать самостоятельно. Производством регистрационных знаков будут заниматься уполномоченные организации, в том числе официальные дилеры.

Получить водительское удостоверение без прохождения теста на алкоголь и наркотики скоро будет невозможно. Сегодня на освидетельствование отправляют только тех водителей, кто вызвал подозрения у психиатра или нарколога. Специалисты Минздрава разработали поправки, согласно которым медосвидетельствование станет обязательным.

Пешеходы уже не могут уличать водителей в нарушении ПДД при помощи мобильного приложения «Помощник Москвы»: с 17 июня информация от бдительных граждан отклоняется. Ранее Верховный суд постановил, что мобильные телефоны не являются средством автоматической фиксации нарушений. При этом в соответствующем постановлении Пленума ВС отмечено, что возможность фиксировать нарушения остаётся у водителей, заснявших проступок на видеорегистратор или иные устройства, установленные на автомобиле.

При этом частные дорожные камеры могут и вовсе исчезнуть с обочин российских проезжих частей. Депутаты внесли в Госдуму законопроект, согласно которому автоматические комплексы фиксации нарушений ПДД должны находиться только в собственности госорганов, поскольку многие частные владельцы комплексов действуют из своей личной заинтересованности. По мнению парламентариев, некорректно устанавливают камеры видеофиксации по отношению к дороге, либо искусственно увеличивают показатель погрешности.

Наконец, самокаты и сегвеи могут быть признаны транспортным средством. С таким предложением выступили эксперты московского Центра организации дорожного движения (ЦОДД). По мнению авторов инициативы, водители подобных устройств должны нести ответственность за нарушение правил. В настоящий момент идёт разработка изменений в ПДД.