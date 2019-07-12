Появились первые изображения новых Acura MDX и TLX

На сайте AcuraZine появились предполагаемые снимки Acura MDX и TLX следующего поколения. Разместивший из пользователь утверждает, что обнаружил изображения автомобилей в прошивке информационно-развлекательной системы RDX.

Кроссовер Acura MDX нынешнего, третьего поколения выпускается с 2013 года. В 2016-м модель пережила небольшое обновление, в результате которого получила внешность в духе концепта Precision, а также модификацию Sport Hybrid с бензоэлектрической силовой установкой. Седан TLX с таким же дизайном дебютировал годом позже.

Машины нового поколения, как видно на рендерах, продолжат развивать фирменный язык дизайна: многосегментные фары станут уже, радиаторная решетка окажется еще более выразительной, а бамперам придадут сложную форму. Информации как изменится техническая начинка пока нет, однако известно, что и MDX, и TLX получат версию Type S с турбомотором V6, отдача которого превысит 300 лошадиных сил.