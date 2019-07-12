Появились первые изображения новых Acura MDX и TLX 

На сайте AcuraZine появились предполагаемые снимки Acura MDX и TLX следующего поколения. Разместивший из пользователь утверждает, что обнаружил изображения автомобилей в прошивке информационно-развлекательной системы RDX.
Кроссовер Acura MDX нынешнего, третьего поколения выпускается с 2013 года. В 2016-м модель пережила небольшое обновление, в результате которого получила внешность в духе концепта Precision, а также модификацию Sport Hybrid с бензоэлектрической силовой установкой. Седан TLX с таким же дизайном дебютировал годом позже.
Машины нового поколения, как видно на рендерах, продолжат развивать фирменный язык дизайна: многосегментные фары станут уже, радиаторная решетка окажется еще более выразительной, а бамперам придадут сложную форму. Информации как изменится техническая начинка пока нет, однако известно, что и MDX, и TLX получат версию Type S с турбомотором V6, отдача которого превысит 300 лошадиных сил.
Весной этого года на Нью-Йоркском автосалоне состоялся публичный дебют Acura TLX PMC Edition. Это ограниченная серия машин, собирают которые вручную на заводе Performance Manufacturing Center (PMC), где выпускают суперкар Acura NSX. Для седана предложен только один оттенок кузова Valencia Red Pearl и 3,5-литровый V6 мощностью 294 силы (362 Нм), совмещенный с девятидиапазонным «автоматом» и полным приводом SH-AWD.