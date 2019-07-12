Дизельный Mercedes-Benz удивил результатами теста на экологичность

Программа Green NCAP была запущена весной этого года под эгидой ассоциации Euro NCAP, занимающейся краш-тестами новых моделей. Задача специалистов состоит в том, чтобы по результатам серии испытаний оценить по 10-балльной шкале чистоту выхлопа автомобилей и их энергетическую эффективность. Итоговая оценка выставляется по системе пяти звезд.

Наивысшей оценки за экологичность ожидаемо удостоился электрический Nissan Leaf. В те же 10 баллов оценили и чистоту выхлопа Mercedes-Benz C200 d 4Matic с дизельным двигателем. Эксперты отметили, что такого результата удалось добиться благодаря эффективной системе очистки.

За энергетическую эффективность Leaf и C200 получили 8,5 и 5,3 балла, а суммарная оценка составила пять и три звезды соответственно. Audi A4 Avant g-tron заработал 8,7 и 4,7 балла (три звезды), Renault Scenic — 8,6 и 5,9 балла (три звезды), а Opel Corsa предыдущего поколения — 9,0 и 6,0 балла (четыре звезды).