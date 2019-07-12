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Дизельный Mercedes-Benz удивил результатами теста на экологичность 

Motor.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Motor.ru
Недавно запущенная программа Green NCAP опубликовала новый рейтинг экологичности автомобилей. В испытаниях приняли участие электромобиль Nissan Leaf, Audi A4 Avant g-tron на метане, бензиновый Opel Corsa, а также дизельные Renault Scenic и Mercedes-Benz C200 d 4Matic. Результат последнего оказался неожиданным.
Программа Green NCAP была запущена весной этого года под эгидой ассоциации Euro NCAP, занимающейся краш-тестами новых моделей. Задача специалистов состоит в том, чтобы по результатам серии испытаний оценить по 10-балльной шкале чистоту выхлопа автомобилей и их энергетическую эффективность. Итоговая оценка выставляется по системе пяти звезд.
Наивысшей оценки за экологичность ожидаемо удостоился электрический Nissan Leaf. В те же 10 баллов оценили и чистоту выхлопа Mercedes-Benz C200 d 4Matic с дизельным двигателем. Эксперты отметили, что такого результата удалось добиться благодаря эффективной системе очистки.
За энергетическую эффективность Leaf и C200 получили 8,5 и 5,3 балла, а суммарная оценка составила пять и три звезды соответственно. Audi A4 Avant g-tron заработал 8,7 и 4,7 балла (три звезды), Renault Scenic — 8,6 и 5,9 балла (три звезды), а Opel Corsa предыдущего поколения — 9,0 и 6,0 балла (четыре звезды).
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Бортжурнал , Nissan , Audi , Opel Corsa , Renault Scenic , Nissan Leaf , Renault , Opel , Audi A4 , Mercedes-Benz
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