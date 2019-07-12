Стиль «БПАН»: Для чего водители занижают свои автомобили

Среди автолюбителей набирает популярность метод занижения машин. Стиль, получивший в народе название "БПАН", отличает транспортное средство харизматчным видом и добавляет ему спортивности. Любители подобных изменений объяснили, зачем они занижают собственные автомобили.

Спортивные автомобили. Заметить заниженые авто можно на любом спортивном соревновании, ведь такой метод не просто придает им характерные черты, но и помогает с точки зрения аэродинамики. Для участников соревнований требуются транспортные средства с жесткой подвеской и маленьким дорожным просветом. Таким методом улучшаются аэродинамические свойства кузова, при разгоне машина плотнее прижимается к асфальту набегающим потоком воздуха, что делает ее более устойчивой и безопасной.

В случае с занижением моделей марки ВАЗ , водители просто хотят выделиться среди других, ведь никаких других функций это не дает. Оригинальная гоночная подвеска для такого авто оказывается бесполезной и слишком дорогой, а потому зачастую проводят процедуру подручными средствами в гараже. Пружины срезают и ставят стойки покороче. Есть еще один вариант — установить винтовые подвески, чтобы регулировать кузов относительно дороги.

Плюсы и минусы заниженной подвески. Никакой пользы заниженная, методом энтузиастов, подвеска практически не несет, она не меняет дорожных характеристик автомобиля. Прежде, чем устанавливать необходимые детали, следует задуматься над несколькими нюансами: На заниженной машине неудобно ездить в зимнее время, так как она сразу же сядет в снег дном

Ездить можно только в границах города, условий бездорожья такой автомобиль не выдержит

Стоит приготовиться к тому, что иногда машина будет биться дном об асфальт. Никакой пользы заниженная, методом энтузиастов, подвеска практически не несет, она не меняет дорожных характеристик автомобиля. Прежде, чем устанавливать необходимые детали, следует задуматься над несколькими нюансами:

Если все же владелец авто желает сделать его заниженным, лучше всего использовать винтовую или пневмоподвеску, а не подручные средства и неоригинальные детали.

Итог. Большой популярностью среди водителей пользуется метод занижения автомобилей, получивший в народе название "БПАН" стиль. В действительности дорожных характеристик, такие изменения не улучшат, дадут они только визуальный эффект, так как машина станет внешне более спортивной. Если есть желание занизить свое транспортное средство, лучше всего использовать винтовую или пневмоподвеску и не прибегать к народным методам с использованием подручных деталей.