Новый Chevrolet Corvette лишился рычага коробки передач

Шпионам удалось заглянуть внутрь Chevrolet Corvette восьмого поколения и сделать несколько снимков. Новинка обзавелась кожаным салоном, двухспицевым многофункциональным рулем, цифровой приборной панелью и кнопками смены режимов трансмиссии, которые пришли на смену традиционному рычагу коробки передач.

Carscoops.com

Судя по фотографиям, салон выполнен с прицелом на более высокий класс. Например, центральный тоннель теперь не пластиковый, как раньше, а обит белой кожей. Такой же материал используется и для отделки дверных панелей. Кресла с развитой боковой поддержкой получили глянцевые черные вставки в области шеи.

Carscoops.com

В списке доступного оборудования — круиз-контроль, аудиосистема Bose, обогрев руля и мультимедийная система с сенсорным экраном в массивном корпусе с функцией голосового управления.

Премьера Chevrolet Corvette C8 состоится 18 июля. По неподтвержденной предварительным данным, модель восьмого поколения «в базе» будет предлагаться с модернизированным атмосферным V8, выдающим около 500 лошадиных сил. Самым важным нововведением для модели стал переход с переднемоторной на среднемоторную компоновку.

Ранее на аукционе Barrett-Jackson был продан последний выпущенный экземпляр Corvette предыдущего поколения. Автомобиль с 659-сильным 6.2 V8 под капотом оценили в 2,7 миллиона долларов.